274 Führerscheine im Vorjahr: Polizei über Pfingsten wieder im Einsatz

Wegen des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens wird die Polizei am kommenden Pfingstwochenende wieder verstärkt den Reise- und Ausflugsverkehr überwachen, heißt es nun aus dem Innenministerium.

Gezielte Schwerpunkte möchte man vor allem auf Motorradstrecken setzen und gegen Raser und Drängler sowie Alko- und Drogenlenker konsequent vorgehen, heißt es in einer Aussendung. Innenminister Gerhard Karner weiß dazu: „Der Auftrag an die Polizei ist klar: Raser und Drängler aus dem Verkehr ziehen, um jene zu schützen, die sich an die Regeln halten.“ Aber auch auf den Hauptverkehrs- und Transitrouten sowie auf unfallträchtigen Strecken und im Nah- und Freizeitverkehr möchte man verstärkte Kontrollen setzen, erklärt auch Bundespolizeidirektor Michael Takács.

Immer wieder auch Todesopfer über Pfingsten

Der Grund dafür liegt auch in den Vorjahren. So wurden 2025 am Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag 477 Verkehrsunfälle mit 558 verletzten Menschen gezählt, zwei Menschen starben. Im Jahr davor war es ein Todesopfer, 2023 waren es drei und 2022 überhaupt vier, die ums Leben kamen. Die schlimmsten Jahre waren 1979 mit 45 und 1984 mit 44 Toten.

Zehntausende waren 2025 zu schnell unterwegs

2025 sind zudem 62.877 Fahrzeuglenker wegen der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit beanstandet worden, 364 Personen haben eine Anzeige wegen Alkohol, weitere 96 wegen Drogen am Steuer bekommen. Nicht weniger als 274 Menschen mussten im Vorjahr ihren Führerschein vorläufig abgeben. Zudem wurden auch sieben Autos infolge extremer Geschwindigkeitsüberschreitungen vorläufig beschlagnahmt.

Appell an alle Verkehrsteilnehmer

Das Innenministerium appelliert nun an die Eigenverantwortung der Menschen. Geschwindigkeits- und Alkohollimits sollten beachtet und auf Drogen verzichtet werden. „Verstöße können nicht nur zu hohen Geldstrafen und Führerscheinentzug führen, sondern bei einem Unfall auch zu großem Leid“, so in der Aussendung. Über die eigenen Verhältnisse sollte man so oder so nicht fahren, denn schon ein kleiner Fahrfehler oder eine kurze Unachtsamkeit kann einen schweren Unfall auslösen. Zudem erinnert man daran, den Sicherheitsabstand einzuhalten und beim Überholen kein unnötiges Risiko einzugehen.