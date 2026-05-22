Österreicherinnen bekommen so wenige Babys wie zuletzt 2001

Wie die Statistik Austria nun berichtet, wurden im Vorjahr so wenige Babys wie zuletzt 2001 geboren. 76.076 Kinder wurden 2025 geboren und damit um 1.171 weniger als im Jahr davor. Gleichzeitig sind fast 88.000 Menschen gestorben.

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, dazu: „Im Jahr 2025 sind in Österreich 76.067 Babys auf die Welt gekommen und 87.902 Menschen verstorben. Die Zahl der Gestorbenen überstieg die der Lebendgeborenen also um fast 12.000. Damit ist 2025 beriets das sechste Jahr in Folge mit einer negativen Geburtenbilanz.“ Sieht man sich das ganze auf regionaler Ebene an, hat es in den meisten Bundesländern Defizite gegeben. „Nur in Salzburg ist die Bilanz nahezu ausgeglichen und in Wien und Vorarlberg gab es mehr Geburten als Sterbefälle“, weiß Lenk.

Zuletzt 2001 so wenige Babys – bei einer Million Einwohnern weniger

Mit 76.067 Neugeborenen hat man im Vergleich zu 2024 einen Rückgang um 1,5 Prozent verzeichnet und damit den niedrigsten Wert der vergangenen 25 Jahre erreicht. Zuletzt tiefer lagen die Geburten im Jahr 2001 mit 75.458 Babys. Damals haben in Österreich allerdings auch noch eine Millionen Menschen weniger gelebt. Ähnlich wenige Geburten wie 2025 hat es sonst noch in den Jahren 2007 und 2009 gegeben. Steigende Geburtenzahlen gab es in Kärnten und in Salzburg, in allen anderen Bundesländern wurden weniger Babys als 2024 geboren. Am deutlichsten waren die Rückgänge dabei im Burgenland, in Vorarlberg und Oberösterreich.

Knapp weniger Verstorbene als 2024

Mit 87.902 verstorbenen Menschen hat es im Vorjahr um 0,7 Prozent weniger als noch 2024 gegeben. Auf den bisherigen Höchstwert im Jahr 2022 (93.332 Gestorbene) fehlen 5,8 Prozent. In sechs Bundesländern ist die Zahl der Verstorbenen gesunken, am deutlichsten war das in Salzburg, im Burgenland und in Wien der Fall. Steigende Zahlen hat es dagegen in Tirol, der Steiermark und Kärnten gegeben. Von diesen Verstorbenen waren 235 Kinder im ersten Lebensjahr, womit die Säuglingssterberate gleich hoch war wie im Jahr davor.

Geburtenbilanz fast überall negativ

Sieht man sich nun die Geburtenbilanz – also den Saldo aus Lebendgeborenen und Verstorbenen – an, ist dieser mit minus 11.835 im sechsten Jahr in Folge negativ ausgefallen. Auch hier hat es bundesländerspezifische Unterschiede gegeben. So haben Wien (plus 2.563) und Vorarlberg (plus 199) recht deutliche Überschüsse erzielt. In den übrigen Bundesländern gab es weniger Neugeborene als Verstorbene. Am deutlichsten negativ war die Bilanz in Niederösterreich (minus 5.469), der Steiermark (minus 3.824) und in Kärnten (minus 2.270). In Salzburg war sie mit minus acht beinahe ausgeglichen.