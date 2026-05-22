Rückruf: Tausende Autos in Österreich hupen zu leise – was jetzt?
Bei Peugeot werden derzeit hunderttausende Autos weltweit zurückgerufen. Auch in Österreich sind einige tausend Fahrzeuge betroffen. Was ihr jetzt wissen müsst? Wir haben nachgefragt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Weltweit sind es 612.000 Peugeots, die in die Werkstatt müssen, weil sie geringfügig zu leise hupen. Der Hupton ist dabei um drei Dezibel zu leise und entspricht damit nicht den gesetzlichen Anforderungen, weiß Stellantis-Pressesprecher Christoph Stummvoll dazu auf Nachfrage von 5 Minuten.
Warst du schon einmal von einem Auto-Rückruf betroffen?
Peugeot-Rückruf: Schäden oder Unfälle nicht bekannt
Während weltweit also hunderttausende Fahrzeuge betroffen sind, sind es in Österreich laut Stummvoll „5.000 des Modells Peugeot 208 aus den Produktionsjahren 2019 bis 2022“. Schäden oder Unfälle, die durch den geringfügig zu leisen Hupton ausgelöst worden sein könnten, sind übrigens bisher nicht bekannt.
Werkstätten erst kontaktieren, wenn man einen Brief erhalten hat
Ist man jetzt betroffen, bekommt man einen Brief mit weiteren Instruktionen zugeschickt. Diesen bekommen Kunden mit aufrechter Fahrzeugzulassung „sobald die Rückrufaktion in Österreich gestartet wird“. Stummvoll appelliert gegenüber 5 Minuten abschließend exklusiv: „Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Werkstätten diesbezüglich erst dann zu kontaktieren, wenn sie den Brief erhalten haben.“ Ob dein Peugeot von dieser oder allgemein von einer Rückrufaktion betroffen ist, kannst du übrigens auch hier auf der Website des Autobauers nachprüfen.