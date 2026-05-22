TV-Fahndung führte zum Erfolg: Einbrecher aus der Steiermark geschnappt

Mehr als ein Jahr nach einem Einbruch in einen Hotel- und Gastronomiebetrieb in St. Ruprecht an der Raab gibt es nun einen Ermittlungserfolg. Ausschlaggebend für die Ausforschung waren Hinweise nach einer TV-Fahndung.

Nach einem Jahr Suche ist jetzt jener Mann, der in ein Hotel eingebrochen ist und Geld und Wertgegenstände gestohlen hat, geschnappt worden.

Nach einem Jahr Suche ist jetzt jener Mann, der in ein Hotel eingebrochen ist und Geld und Wertgegenstände gestohlen hat, geschnappt worden.

In der Nacht von 9. auf den 10. März 2025 war ein bislang unbekannter Täter in einen Hotel- und Gastronomiebetrieb eingebrochen. Der Mann soll damals zwischen 1 und 2.15 Uhr über eine Terrassentür ins Gebäude gelangt sein. Im Inneren brach er laut Ermittlern eine Kassa auf, stahl Bargeld aus Kellnergeldtaschen und entwendete schließlich sogar einen Tresor. Besonders auffällig: Der Täter wurde von Überwachungskameras gefilmt. Auf den Bildern war unter anderem ein markanter Hautausschlag beziehungsweise eine Schuppenflechte zu erkennen.

Polizei veröffentlichte Lichtbilder

Da die Ermittlungen zunächst ins Leere liefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz später die Veröffentlichung der Bilder an. Die Polizei bat öffentlich um Hinweise zur Identität des Mannes. Der Schaden belief sich laut Ermittlern auf mehrere tausend Euro. Jetzt gibt es einen entscheidenden Ermittlungserfolg. Wie die Polizei mitteilt, konnte nach der Ausstrahlung des Falls in der Sendung „Fahndung Österreich“ ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden, 5 Minuten hat berichtet. Demnach gingen bei der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab gleich zwei voneinander unabhängige Hinweise ein. Diese führten die Ermittler schließlich zu einem 62-jährigen Staatenlosen.

Verdächtiger war bereits in Haft

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen einschlägig bekannten Täter, der bereits seit Jahren österreichweit wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden sein soll. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen befand sich der 62-Jährige wegen eines anderen Delikts in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Mittlerweile wurde er zur Verbüßung seiner Reststrafe nach Rumänien überstellt. Der Tatverdächtige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Die Polizei widerrief gleichzeitig die Veröffentlichung der Lichtbilder.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 10:50 Uhr aktualisiert