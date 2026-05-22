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Bild auf 5min.at zeigt eine HOFER-Filiale.
Mit Ende Mai wird es mehrere neue Eissorten bei HOFER geben.
Österreich
22/05/2026
Verschiedene Sorten

Ab 29. Mai: HOFER bringt diese neuen Eissorten ins Tiefkühlregal

Der Sommer ist nah, die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen auf bis zu über 30 Grad an. Damit startet wohl auch die Eissaison so richtig durch. HOFER hat nun diesbezüglich gleich mehrere Neuheiten angekündigt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Neben „normalen“ Eisneuheiten wird auch ein Internet-Hit künftig bei HOFER ind en Tiefkühlregalen zu finden sein: Eis, das wie echte Früchte aussieht. Der virale Eishit wird als „Frozen Dessert“ der Marke „Friends of Asia“ in den Sorten Mango, Zitrone und Pfirsich ab 29. Mai 2026 auch beim Diskonter erhältlich sein.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die neuen "Eisfrüchte".
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Ein Eis, das aussieht, als wäre es eine Frucht.

Mehr Eissorten auch bei HOFER-Eigenmarke

Auch die Eigenmarke „Mucci“ wird in den HOFER-Filialen ab 29. Mai wieder verstärkt mit Eis vertreten sein. Neu dazu kommen werden die „Milky Sticks“ in den klassischen Sorten Schokolade, Erdbeere und Vanille. Und auch beim Mini-Stieleis wird es eine Neuheit geben: Zusätzlich zu den bereits verfügbaren Sorten kommt noch „Weiße Schokolade-Mandel“ dazu. Schließlich gibt es auch noch Saure Eispralinen. Die „Sour Bites“ werden in den Sorten „Erdbeer & Apfel“ und „Apfel-Pfirsich & Himbeere“ verfügbar sein.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Weiße Schokolade-Mandel-Eis.
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Auch von der Eigenmarke Mucci…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Sour Bites.
©HOFER |
…sind bald wieder mehr Eissorten erhältlich.

Diese neuen Eissorten gibt es bei HOFER ab 29. Mai 2026:

  • MUCCI Mini Stieleis Weiße Schokolade-Mandel
  • MUCCI Milky Sticks
  • MUCCI Sour Bites
  • Friends of Asia Dessert, verschiedene Sorten
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert
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