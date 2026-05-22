Ab 29. Mai: HOFER bringt diese neuen Eissorten ins Tiefkühlregal

Der Sommer ist nah, die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen auf bis zu über 30 Grad an. Damit startet wohl auch die Eissaison so richtig durch. HOFER hat nun diesbezüglich gleich mehrere Neuheiten angekündigt.

Mit Ende Mai wird es mehrere neue Eissorten bei HOFER geben.

Mit Ende Mai wird es mehrere neue Eissorten bei HOFER geben.

Neben „normalen“ Eisneuheiten wird auch ein Internet-Hit künftig bei HOFER ind en Tiefkühlregalen zu finden sein: Eis, das wie echte Früchte aussieht. Der virale Eishit wird als „Frozen Dessert“ der Marke „Friends of Asia“ in den Sorten Mango, Zitrone und Pfirsich ab 29. Mai 2026 auch beim Diskonter erhältlich sein.

©HOFER Ein Eis, das aussieht, als wäre es eine Frucht.

Mehr Eissorten auch bei HOFER-Eigenmarke

Auch die Eigenmarke „Mucci“ wird in den HOFER-Filialen ab 29. Mai wieder verstärkt mit Eis vertreten sein. Neu dazu kommen werden die „Milky Sticks“ in den klassischen Sorten Schokolade, Erdbeere und Vanille. Und auch beim Mini-Stieleis wird es eine Neuheit geben: Zusätzlich zu den bereits verfügbaren Sorten kommt noch „Weiße Schokolade-Mandel“ dazu. Schließlich gibt es auch noch Saure Eispralinen. Die „Sour Bites“ werden in den Sorten „Erdbeer & Apfel“ und „Apfel-Pfirsich & Himbeere“ verfügbar sein.

©HOFER | Auch von der Eigenmarke Mucci… ©HOFER | …sind bald wieder mehr Eissorten erhältlich.

Diese neuen Eissorten gibt es bei HOFER ab 29. Mai 2026: MUCCI Mini Stieleis Weiße Schokolade-Mandel

MUCCI Milky Sticks

MUCCI Sour Bites

Friends of Asia Dessert, verschiedene Sorten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert