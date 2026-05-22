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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen überraschten Mann und im Hintergrund viele Geldscheine.
Die Gehälter in der Papierindustrie in Österreich steigen mit 1. Mai an.
Österreich
22/05/2026
Papierindustrie

Gehaltserhöhung ab Mai: Tausende Österreicher bekommen jetzt mehr Geld

7.500 Beschäftigte der Papierindustrie können sich nun über einen neuen Kollektivvertrag freuen. Die Verhandlungen konnten nämlich abgeschlossen werden, durchschnittlich gibt es 2,5 Prozent mehr.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Konkret werden die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter um 2,4 Prozent erhöht, ebenso die Lehrlingseinkommen. Bei den Ist-Löhnen und -Gehältern gibt es eine Steigerung um 1,8 Prozent plus 28 Euro. „Das ergibt nachhaltige Erhöhungen von 2,5 Prozent im Durchschnitt und bis zu 2,75 Prozent für die niedrigsten Einkommen“, berichtet nun die Gewerkschaft PRO-GE. Die neuen Löhne und Gehälter gelten übrigens mit 1. Mai 2026 rückwirkend. Welche Österreicher ab Mai ebenfalls noch mehr Geld bekommen werden, erfahrt ihr übrigens hier: Mehr Geld ab Mai: Diese Österreicher bekommen jetzt ein Gehalts-Plus.

So steigen nun die Gehälter und Löhne in der Papierindustrie:

  • Branche: Papierindustrie
  • kollektivvertragliche Gehälter: plus 2,4 Prozent
  • Ist-Löhne: plus 1,8 Prozent plus 28 Euro
  • Geltungsbeginn: 1. Mai 2026

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„Zähe und schwierige“ Verhandlungen in Papierindustrie

Die Verhandler auf der Arbeitnehmer-Seite, Wolfgang Cerne (PRO-GE) und Walter Kogler (GPA), sprechen nun von „zähen und schwierigen“ Verhandlungen. „Erst nach den Betriebsversammlungen haben sich die Arbeitgeber bewegt. Nur durch den Rückhalt von den Beschäftigten konnte eine Einigung erreicht werden“, so die beiden Arbeitnehmer-Vertreter. Immerhin haben sich die Verhandlungen über nicht weniger als sechs Wochen und sechs Runden gezogen. Den Abschluss bezeichnet man nun als „sozialpartnerschaftlichen Kompromiss, der von beiden Seiten Zugeständnisse benötigt hat“, wissen Cerne und Kogler abschließend.

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