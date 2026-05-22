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/ ©Montage Canva/Parlamentsdirektion/Thomas Topf/Martin Hoffmann
Das Bild auf 5min.at zeigt Philip Kucher und Herbert Kickl.
Die Rededuelle zwischen den Kärntnern Philip Kucher und Herbert Kickl sind bereits legendär.
Kärnten
22/05/2026
Im Parlament

Kucher gegen Kickl, das Kärntner Duell

Es hat den Anschein, dass der Klagenfurter Genosse Philip Kucher mit der Aufgabe als Klubobmann der SPÖ im Parlament seinen idealen Job gefunden hat.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Die Rededuelle zwischen den beiden Kärntnern Herbert Kickl und Philip Kucher sind bereits legendär. Zuletzt hat wieder Kucher gepunktet. Das ganze ist auf Facebook bestens dokumentiert.

„Herbert gegen Kickl, das ist Brutalität“

Kucher hielt Kickl vor, insgesamt 22 Anträge zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gestellt zu haben, nun aber im Parlament genau gegen eine solche Senkung zu stimmen. Kucher: „Herbert gegen Kickl, das ist Brutalität.“ In rhetorisch brillanter Art schaffte es Kucher, dass der ansonsten auch nicht mundfaule freiheitliche Parteichef ziemlich konsterniert dasaß und lauschte. Für Politik-Insider ist mittlerweilen klar, warum Kucher nicht auf die Kaiser-Nachfolge spitzte. „Er blüht im Nationalrat so richtig auf.“ Das könnte aber auch Training für eine andere Aufgabe sein. Die Klagenfurter Roten suchen ja noch einen Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl in knapp neun Monaten.

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