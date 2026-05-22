Neues Schild bei SPAR: Produkt ist jetzt größer, kostet gleich viel

Das sieht man auch nicht alle Tage. Während überall von Shrinkflation die Rede ist, zeigt ein neues Schildchen bei SPAR, dass es auch anders geht. Dort gibt es mittlerweile für den selben Preis bei einem Produkt sogar mehr Inhalt.

Bei SPAR wurde bei einem Produkt "quasi das Gegenteil von Shrinkflation" durchgesetzt, wie man nun erklärt.

Bei SPAR wurde bei einem Produkt "quasi das Gegenteil von Shrinkflation" durchgesetzt, wie man nun erklärt.

Seit 1. April 2026 sind die großen Supermärkte hierzulande dazu verpflichtet, Produkte sichtbar zu kennzeichnen, die von Shrinkflation betroffen sind – also weniger Packungsinhalt zum selben oder sogar zu einem höheren Preis als davor bieten. Damit möchte die Regierung dieser versteckten Preiserhöhung den Kampf ansagen. Alles dazu auch hier: Lidl, HOFER, SPAR: Wie neues Gesetz ab April umgesetzt wird.

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Keine Shrinkflation-Produkte bei SPAR bisher

Ein Schild wegen eines Produkts, das von Shrinkflation betroffen ist, sucht man bei SPAR übrigens vergeblich. „Weil wir keine solchen Produkte haben“, erklärt Pressesprecherin Nicole Berkmann auf Nachfrage von 5 Minuten. Geht man durch die Regale beim Supermarkt-Riesen findet man aber dennoch eine Beschilderung am Kühlregal. Doch dabei handelt es sich nicht um Shrinkflation, die dort ausgewiesen wird.

SPAR: Mehr Inhalt zu selbem Preis in Naturjoghurt

Ganz im Gegenteil. Beim „SPAR Natur pur Bergbauern Bio Naturjoghurt“ zeigt ein neues Schild an, dass man mittlerweile mehr Inhalt zum selben Preis bekommt. Statt 450 sind dort mittlerweile 500 Gramm drin. Darauf sei man „sehr stolz“, so Berkmann exklusiv gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Wir haben es geschafft, bei einigen Produkten so gut zu verhandeln, dass wir für den gleichen Preis sogar mehr Inhalt in die Verpackung geben konnten. Also quasi das Gegenteil von Shrinkflation.“ Die Produkte in der neuen Form würde es erst seit kurzem geben, weiß Berkmann abschließend.