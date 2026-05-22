TEDi-Rückruf: Produkt vor einem Jahr verkauft, jetzt wird gewarnt

Bei der TEDi Warenhandels GmbH wird derzeit wieder ein Produkt zurückgerufen. Konkret geht es um Pizzasets, die bereits im Zeitraum vom 30. Jänner 2024 bis zum 26. Mai 2025 in den Filialen verkauft wurden. Nun warnt man davor.

Bei Analysen der Pizzasets wurde nun nämlich die Bildung von Kleinteilen festgestellt, heißt es seitens des Händlers. Und: „Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.“ Betroffen sind dabei Pizzasets mit drei Artikelnummern, die im genannten Verkaufszeitraum erworben worden sind. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Produktrückruf bei TEDi: Die Rahmendaten Was? Pizzasets

Wann verkauft? zwischen 30. Jänner 2024 und 26. Mai 2025

betroffene Artikelnummern: 502240012110000000500; 107970012110000000600; 404780012110000000600

©TEDi Diese Produkte werden derzeit bei TEDi zurückgerufen-

TEDi-Produktrückruf: Wie du dein Geld jetzt zurück bekommst

Man rät nun von der weiteren Verwendung des Spielsets ab und informiert die Kunden, dass der Artikel zurückgebracht werden kann und entweder vollständig erstattet wird oder gegen ein anderes Produkt in jeder TEDi-Filiale umgetauscht werden kann. Derzeit wird beim Händler übrigens auch ein Küchenhelfer zurückgerufen. Alles dazu hier: Rückruf bei TEDi: Dieser Küchenhelfer kann gefährlich sein.