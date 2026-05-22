Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto.
Nach einem heftigen Unfall in Osttirol wurden gestern zwei Personen ins Krankenhaus gebracht.
Matrei in Osttirol
22/05/2026
Kollision

Auto überschlägt sich nach Crash und landet in Graben: Zwei Verletzte

Zu einem heftigen Unfall kam es gestern in Matrei in Osttirol. Eine Autofahrerin kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, welches dann von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Beide Personen wurden verletzt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am gestrigen Donnerstag, dem 21. Mai 2026, fuhr eine 55-jährige Ungarin mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr auf der B108 Felbertauernstraße von Lienz kommend in Richtung Matrei. Plötzlich geriet sie aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 31-jährigen Kolumbianer gelenkt wurde, so vonseiten der Polizei.

Auto blieb am Dach liegen

Der Mann kam anschließend mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Auch die Ungarin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das Fahrzeug kam von der Straße ab und in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand, teilen die Beamten weiter mit.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die vier Beifahrer des Kolumbianers, es handelt sich um drei Kolumbianerinnen im Alter von 28, 30 und 33 Jahren, sowie ein Kolumbianer im Alter von 31 Jahren, blieben unverletzt, wird abschließend informiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: