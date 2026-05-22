Illegale Prostitution in Linzer Hotel aufgedeckt

In einem Linzer Hotel deckte die Polizei illegale Prostitution auf. Zwei ungarische Staatsbürger wurden wegen Verdachts auf Zuhälterei festgenommen.

In einem Linzer Hotel kam es zu zwei Festnahmen wegen Verdachts auf Zuhälterei.

In einem Linzer Hotel kam es zu zwei Festnahmen wegen Verdachts auf Zuhälterei.

Intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich führten am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, zu einem Einsatz in einem Linzer Hotel. Dort wurde laut Landespolizeidirektion Oberösterreich illegale Prostitution festgestellt. In einem Zimmer trafen die Ermittler vier ungarische Staatsbürger an: drei Frauen im Alter von 22, 28 und 29 Jahren sowie einen 22-jährigen Mann. Der 22-jährige Mann und die 29-jährige Frau wurden noch vor Ort festgenommen. Gegen beide besteht der Verdacht der Zuhälterei. Die weiteren Ermittlungen brachten laut Polizei unterschiedliche Aussagen der betroffenen Frauen ans Licht.

Frau soll ausgebeutet worden sein

Die 28-jährige Frau gab bei ihrer Einvernahme an, dass sie die Prostitution freiwillig ausübe. Außerdem erklärte sie, kein Geld an Zuhälter abgeben zu müssen. Anders sieht es laut ihren Angaben bei der jüngsten Frau aus: Die 22-Jährige sei der Tätigkeit nicht freiwillig nachgegangen.

In Justizanstalt eingeliefert

Laut den Angaben der 22-Jährigen sei sie seit Februar 2026 von dem 22-jährigen Mann und der 29-jährigen Frau ausgebeutet worden. Sie habe ihren gesamten Lohn an die beiden abgeben müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden festgenommenen Personen in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert