Erste Staus vor Pfingsten: Diese Strecken sind betroffen
In Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark hat der Pfingstreiseverkehr bereits am Freitagnachmittag für Staus gesorgt. Der ÖAMTC warnt: Das könnte erst der Anfang sein.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Schon am Freitagnachmittag, dem 22. Mai, mussten viele Autofahrende im Pfingstreiseverkehr Geduld mitbringen. In Vorarlberg standen die Kolonnen vor dem Pfänder Tunnel auf der A14 in Richtung Innsbruck bereits fünf Kilometer zurück. Der Stau reichte dabei bis auf deutsches Gebiet. Für Reisende bedeutete das laut ÖAMTC mindestens 30 Minuten Verzögerung.
Auch Tirol betroffen
Auch in Tirol blieb der Verkehr nicht flüssig. Auf der Fernpassstrecke, der B179, staute es sich in Richtung Inntal im Gemeindegebiet von Reutte. Autofahrende mussten dort ebenfalls knapp 30 Minuten mehr einplanen. Gerade diese Strecke ist im Reiseverkehr oft stark belastet, am Freitag zeigte sich das bereits deutlich.
Baustelle sorgt für Wartezeit
In Oberösterreich kam es auf der Pyhrn Autobahn, der A9, Richtung Süden zu längeren Wartezeiten. Grund dafür war eine Baustelle vor St. Pankraz. Auch im weiteren Verlauf Richtung Steiermark wurde es immer wieder zäh. Auf der A9 standen die Kolonnen vor Kammern, beim Knoten Peggau-Deutschfeistritz, rund um Graz und vor der Grenze Spielfeld wiederholt still.
Blockweise Abfertigung
Auch auf der Süd Autobahn, der A2, gab es Probleme. Vor dem Herzogberg Tunnel in Richtung Kärnten konnte der Verkehr nur mehr blockweise abgefertigt werden. ÖAMTC-Experte Harald Lasser sieht darin ein Warnzeichen für das weitere Wochenende: „Das ist ein unangenehmer Vorgeschmack auf morgen Samstag.“
Hier staut es sich im Pfingstreiseverkehr:
- Vorarlberg: A14 vor dem Pfänder Tunnel Richtung Innsbruck, rund fünf Kilometer Stau bis auf deutsches Gebiet, mindestens 30 Minuten Verzögerung
- Tirol: B179 Fernpassstrecke Richtung Inntal im Gemeindegebiet Reutte, knapp 30 Minuten Wartezeit
- Oberösterreich: A9 Pyhrn Autobahn Richtung Süden vor St. Pankraz, längere Wartezeiten wegen einer Baustelle
- Steiermark: A9 vor Kammern, beim Knoten Peggau-Deutschfeistritz, rund um Graz und vor der Grenze Spielfeld, Kolonnen standen immer wieder still
- Richtung Kärnten: A2 Süd Autobahn vor dem Herzogberg Tunnel, nur mehr blockweise Abfertigung