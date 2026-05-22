Erste Staus vor Pfingsten: Diese Strecken sind betroffen

In Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark hat der Pfingstreiseverkehr bereits am Freitagnachmittag für Staus gesorgt. Der ÖAMTC warnt: Das könnte erst der Anfang sein.

Der Pfingstreiseverkehr sorgte bereits am Freitagnachmittag für erste Staus auf mehreren Strecken.

Der Pfingstreiseverkehr sorgte bereits am Freitagnachmittag für erste Staus auf mehreren Strecken.

Schon am Freitagnachmittag, dem 22. Mai, mussten viele Autofahrende im Pfingstreiseverkehr Geduld mitbringen. In Vorarlberg standen die Kolonnen vor dem Pfänder Tunnel auf der A14 in Richtung Innsbruck bereits fünf Kilometer zurück. Der Stau reichte dabei bis auf deutsches Gebiet. Für Reisende bedeutete das laut ÖAMTC mindestens 30 Minuten Verzögerung.

Auch Tirol betroffen

Auch in Tirol blieb der Verkehr nicht flüssig. Auf der Fernpassstrecke, der B179, staute es sich in Richtung Inntal im Gemeindegebiet von Reutte. Autofahrende mussten dort ebenfalls knapp 30 Minuten mehr einplanen. Gerade diese Strecke ist im Reiseverkehr oft stark belastet, am Freitag zeigte sich das bereits deutlich.

Baustelle sorgt für Wartezeit

In Oberösterreich kam es auf der Pyhrn Autobahn, der A9, Richtung Süden zu längeren Wartezeiten. Grund dafür war eine Baustelle vor St. Pankraz. Auch im weiteren Verlauf Richtung Steiermark wurde es immer wieder zäh. Auf der A9 standen die Kolonnen vor Kammern, beim Knoten Peggau-Deutschfeistritz, rund um Graz und vor der Grenze Spielfeld wiederholt still.

Blockweise Abfertigung

Auch auf der Süd Autobahn, der A2, gab es Probleme. Vor dem Herzogberg Tunnel in Richtung Kärnten konnte der Verkehr nur mehr blockweise abgefertigt werden. ÖAMTC-Experte Harald Lasser sieht darin ein Warnzeichen für das weitere Wochenende: „Das ist ein unangenehmer Vorgeschmack auf morgen Samstag.“