50 Abnehmer: Für 18-jährigen Dealer klickten in Linz die Handschellen

Vom Bezirk Rohrbach führten die Ermittlungen nach Linz: Ein 18-Jähriger soll dort Suchtgift an rund 50 Abnehmer weiterverkauft haben. Jetzt sitzt er in der Justizanstalt Linz.

Die Spur führte von Rohrbach nach Linz: Ein 18-jähriger Dealer sitzt nach einer Hausdurchsuchung jetzt in Haft.

Die Spur führte von Rohrbach nach Linz: Ein 18-jähriger Dealer sitzt nach einer Hausdurchsuchung jetzt in Haft.

Ein Fall aus dem Bezirk Rohrbach hat die Polizei bis nach Linz geführt. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach steht im Verdacht, seit Oktober 2025 zumindest 160 Gramm Cannabiskraut verkauft zu haben. Das Cannabiskraut soll er sich zuvor von einem 18-jährigen Dealer aus Linz besorgt haben.

Cannabis bei Hausdurchsuchung gefunden

Nachdem der mutmaßliche Lieferant ausgeforscht worden war, folgte am Freitag, dem 22. Mai 2026, der nächste Schritt. Am Wohnsitz des 18-Jährigen wurde eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei fand die Polizei laut Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich 40 Gramm Cannabiskraut und 10 Gramm Cannabisharz. Für den jungen Linzer wurde es damit deutlich ernster.

Geständnis abgelegt

Bei der Einvernahme soll der 18-Jährige den gewerbsmäßigen Weiterverkauf einer großen Menge Suchtgift gestanden haben. Laut Polizei ging es dabei um etwa 50 Abnehmer. Aus einem Fall mit einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach wurde damit ein größerer Ermittlungsstrang nach Linz. Die Polizei spricht von einem mutmaßlichen Weiterverkauf in größerem Ausmaß.

In Haft

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 18-Jährige festgenommen. Danach wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte dazu mit: „Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach ist verdächtig, seit Oktober 2025 zumindest 160 g Cannabiskraut an mindestens zehn Abnehmer verkauft zu haben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert