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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Pensionisten mit Euroscheinen in der Hand und dahinter einen Pensionsblock, einen Rechner und eine Brille.
Mittlerweile ist klar, wie stark die Pensionen in Österreich kommendes Jahr steigen werden.
Österreich
22/05/2026
Ab Jänner

Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr

Ab Jänner gibt es wieder mehr Pension, nun ist wohl auch schon klar, wie viel mehr Millionen Menschen in Österreich 2027 auf die Konten bekommen. Wir haben euch das in einer übersichtlichen Tabelle genau aufgelistet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(383 Wörter)
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Im Rahmen des Doppelbudgets für die kommenden beiden Jahre muss neuerlich einiges an Geld eingespart werden. Und es war schon vor den Verhandlungen der Regierungsvertreter klar: Auch Pensionisten werden was beisteuern müssen. Bei der Präsentation der Eckdaten des Doppelbudgets war die Rede von einer Erhöhung 2027 etwa einen Viertelprozent unter der Inflation, nun ist klar, wie sich die Einsparungen bei Österreichs Ältesten genau darstellen.

So sieht die Pensionserhöhung 2027 in Österreich aus

Gerechnet wird nämlich mit einer Inflation von 3,3 Prozent. Während in den vergangenen Wochen zahlreiche mögliche Modelle durch die Medien gegeistert sind, hat sich die Regierung nun dazu entschlossen, die Ausgleichszulage um ebenjene 3,3 Prozent zu erhöhen. Alle Pensionen darüber bekommen 2,95 Prozent mehr. Ab einer Brutto-Pension von 6.930 Euro gibt es dann „nur noch“ eine Fixsumme in Höhe von 204,44 Euro als Plus. Was die Erhöhung unter der Inflation für Betroffene nun bedeutet und wie viel sie verlieren könnten, haben wir für euch hier übrigens ebenfalls aufgelistet: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest.

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

So hoch ist das Netto-Plus deiner Pension 2027

Nun zeigen wir euch auch noch, wie sich die Erhöhung wohl konkret am Konto auswirken wird. Dazu hat Bernhard Angeler, der die online-Plattform „rechner.at“ betreibt, nämlich bereits Berechnungen angestellt, in welchen eine Anpassung der Steuerstufen um zwei Drittel – Stichwort Kalte Progression – ebenfalls bereits beinhaltet ist. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die errechneten Werte auf Modellrechnungen beruhen und nur der unverbindlichen Orientierung dienen würden. Dennoch liefern sie einen guten Anhaltspunkt darüber, was die besagte Erhöhung für Pensionisten am Konto bedeuten würde. Wir haben für euch jetzt in 100-Euro-Schnitten berechnet, wie viel mehr Netto am Ende des Monats am Konto sein wird. Hier online auf rechner.at könnt ihr euch das auch selbst berechnen.

Brutto 2026Brutto 2027Netto-Plus 2027 (monatlich)
1.300 Euro1.342,9040,33
1.400 Euro1.441,3038,82
1.500 Euro1.544,2541,59
1.600 Euro1.647,2044,37
1.700 Euro1.750,1546,43
1.800 Euro1.853,1048,64
1.900 Euro1.956,0550,87
2.000 Euro2.05952,71
2.100 Euro2.161,9554,36
2.200 Euro2.264,9056,02
2.300 Euro2.367,8557,67
2.400 Euro2.470,8059,32
2.500 Euro2.573,7560,96
2.600 Euro2.676,7062,62
2.700 Euro2.779,6564,27
2.800 Euro2.882,6065,14
2.900 Euro2.985,5566,94
3.000 Euro3.088,5068,88
3.100 Euro3.191,4570,82
3.200 Euro3.294,4072,76
3.300 Euro3.397,3573,46
3.400 Euro3.500,3075,12
3.500 Euro3.603,2576,78
3.600 Euro3.706,2078,45
3.700 Euro3.809,1580,11
3.800 Euro3.912,1081,78
3.900 Euro4.015,0583,44
4.000 Euro4.11885,11
4.100 Euro4.220,9586,77
4.200 Euro4.323,9088,44
4.300 Euro4.426,8590,10
4.400 Euro4.529,8091,76
4.500 Euro4.632,7593,42
4.600 Euro4.735,7095,09
4.700 Euro4.838,6596,75
4.800 Euro4.941,6098,41
4.900 Euro5.044,55100,08
5.000 Euro5.147,50101,74
5.100 Euro5.250,45103,41
5.200 Euro5.353,40105,07
5.300 Euro5.456,35106,74
5.400 Euro5.559,30108,40
5.500 Euro5.662,25110,06
5.600 Euro5.765,20111,73
5.700 Euro5.868,15113,39
5.800 Euro5.971,10115,05
5.900 Euro6.074,05116,72
6.000 Euro6.177118,38
6.100 Euro6.279,95120,04
6.200 Euro6.382,90121,71
6.300 Euro6.485,85121,60
6.400 Euro6.588,80123,04
6.500 Euro6.691,75124,48
6.600 Euro6.794,70125,92
6.700 Euro6.897,65127,36
6.800 Euro7.000,60128,80
6.900 Euro7.103,55130,25
7.000 Euro7.204,44130,82
8.000 Euro8.204,44130,82
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert
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