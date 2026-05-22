Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr

Ab Jänner gibt es wieder mehr Pension, nun ist wohl auch schon klar, wie viel mehr Millionen Menschen in Österreich 2027 auf die Konten bekommen. Wir haben euch das in einer übersichtlichen Tabelle genau aufgelistet.

Im Rahmen des Doppelbudgets für die kommenden beiden Jahre muss neuerlich einiges an Geld eingespart werden. Und es war schon vor den Verhandlungen der Regierungsvertreter klar: Auch Pensionisten werden was beisteuern müssen. Bei der Präsentation der Eckdaten des Doppelbudgets war die Rede von einer Erhöhung 2027 etwa einen Viertelprozent unter der Inflation, nun ist klar, wie sich die Einsparungen bei Österreichs Ältesten genau darstellen.

So sieht die Pensionserhöhung 2027 in Österreich aus

Gerechnet wird nämlich mit einer Inflation von 3,3 Prozent. Während in den vergangenen Wochen zahlreiche mögliche Modelle durch die Medien gegeistert sind, hat sich die Regierung nun dazu entschlossen, die Ausgleichszulage um ebenjene 3,3 Prozent zu erhöhen. Alle Pensionen darüber bekommen 2,95 Prozent mehr. Ab einer Brutto-Pension von 6.930 Euro gibt es dann „nur noch“ eine Fixsumme in Höhe von 204,44 Euro als Plus. Was die Erhöhung unter der Inflation für Betroffene nun bedeutet und wie viel sie verlieren könnten, haben wir für euch hier übrigens ebenfalls aufgelistet: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So hoch ist das Netto-Plus deiner Pension 2027

Nun zeigen wir euch auch noch, wie sich die Erhöhung wohl konkret am Konto auswirken wird. Dazu hat Bernhard Angeler, der die online-Plattform „rechner.at“ betreibt, nämlich bereits Berechnungen angestellt, in welchen eine Anpassung der Steuerstufen um zwei Drittel – Stichwort Kalte Progression – ebenfalls bereits beinhaltet ist. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die errechneten Werte auf Modellrechnungen beruhen und nur der unverbindlichen Orientierung dienen würden. Dennoch liefern sie einen guten Anhaltspunkt darüber, was die besagte Erhöhung für Pensionisten am Konto bedeuten würde. Wir haben für euch jetzt in 100-Euro-Schnitten berechnet, wie viel mehr Netto am Ende des Monats am Konto sein wird. Hier online auf rechner.at könnt ihr euch das auch selbst berechnen.

Brutto 2026 Brutto 2027 Netto-Plus 2027 (monatlich) 1.300 Euro 1.342,90 40,33 1.400 Euro 1.441,30 38,82 1.500 Euro 1.544,25 41,59 1.600 Euro 1.647,20 44,37 1.700 Euro 1.750,15 46,43 1.800 Euro 1.853,10 48,64 1.900 Euro 1.956,05 50,87 2.000 Euro 2.059 52,71 2.100 Euro 2.161,95 54,36 2.200 Euro 2.264,90 56,02 2.300 Euro 2.367,85 57,67 2.400 Euro 2.470,80 59,32 2.500 Euro 2.573,75 60,96 2.600 Euro 2.676,70 62,62 2.700 Euro 2.779,65 64,27 2.800 Euro 2.882,60 65,14 2.900 Euro 2.985,55 66,94 3.000 Euro 3.088,50 68,88 3.100 Euro 3.191,45 70,82 3.200 Euro 3.294,40 72,76 3.300 Euro 3.397,35 73,46 3.400 Euro 3.500,30 75,12 3.500 Euro 3.603,25 76,78 3.600 Euro 3.706,20 78,45 3.700 Euro 3.809,15 80,11 3.800 Euro 3.912,10 81,78 3.900 Euro 4.015,05 83,44 4.000 Euro 4.118 85,11 4.100 Euro 4.220,95 86,77 4.200 Euro 4.323,90 88,44 4.300 Euro 4.426,85 90,10 4.400 Euro 4.529,80 91,76 4.500 Euro 4.632,75 93,42 4.600 Euro 4.735,70 95,09 4.700 Euro 4.838,65 96,75 4.800 Euro 4.941,60 98,41 4.900 Euro 5.044,55 100,08 5.000 Euro 5.147,50 101,74 5.100 Euro 5.250,45 103,41 5.200 Euro 5.353,40 105,07 5.300 Euro 5.456,35 106,74 5.400 Euro 5.559,30 108,40 5.500 Euro 5.662,25 110,06 5.600 Euro 5.765,20 111,73 5.700 Euro 5.868,15 113,39 5.800 Euro 5.971,10 115,05 5.900 Euro 6.074,05 116,72 6.000 Euro 6.177 118,38 6.100 Euro 6.279,95 120,04 6.200 Euro 6.382,90 121,71 6.300 Euro 6.485,85 121,60 6.400 Euro 6.588,80 123,04 6.500 Euro 6.691,75 124,48 6.600 Euro 6.794,70 125,92 6.700 Euro 6.897,65 127,36 6.800 Euro 7.000,60 128,80 6.900 Euro 7.103,55 130,25 7.000 Euro 7.204,44 130,82 8.000 Euro 8.204,44 130,82

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert