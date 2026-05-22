Trotz vertagtem Uni-Budget: Österreichweite Proteste angekündigt

Die Entscheidung über das Budget der Universitäten wird erst im Herbst fallen. Für die ÖH ist damit nichts gelöst: Sie befürchtet weiter Kürzungen - auch in Graz, Klagenfurt, Salzburg und Linz wird protestiert.

ie Entscheidung über das Uni-Budget wird auf Herbst verschoben, doch die ÖH warnt weiter vor Kürzungen und ruft zu Protesten in ganz Österreich auf.

ie Entscheidung über das Uni-Budget wird auf Herbst verschoben, doch die ÖH warnt weiter vor Kürzungen und ruft zu Protesten in ganz Österreich auf.

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) reagiert skeptisch auf die Ankündigung von Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), das Budget der Universitäten erst im Herbst festzulegen. Für die ÖH zeigt die Vertagung zwar, dass der öffentliche Druck bereits Wirkung zeigt. Gleichzeitig betont sie aber: Eine spätere Entscheidung sichere noch keinen einzigen Studienplatz. „Anstatt ein klares Bekenntnis zu ausfinanzierten Unis abzugeben, macht es sich die Regierung einfach“, sagt Selina Wienerroither anlässlich eines Medientermins im Ministerium. Für die ÖH ist klar: „Bei den Universitäten darf schlichtweg nicht gekürzt werden – weder heute noch morgen.“

Sorge um Studien

Die befürchteten Milliardenkürzungen im Universitätsbereich stoßen bei der Hochschüler_innenschaft weiter auf große Kritik. Bei Bildung zu sparen sei aus Sicht der ÖH kurzfristig gedacht und schade der gesamten Gesellschaft. Konkret warnt die ÖH vor weniger Studienplätzen, längeren Studienzeiten und zusätzlichen Hürden. Auch verstärkte Aufnahmeverfahren werden als mögliche Folge genannt. Für Studierende könnte sich der Weg durchs Studium damit deutlich erschweren.

Proteste geplant

Um gegen die Pläne aufzutreten, kündigt die ÖH Demonstrationen in ganz Österreich an. Am Mittwoch, 27. Mai 2026, gehen in Wien Studierende, Universitätspersonal, Lehrende und Rektor_innen auf die Straße. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Universität Wien am Universitätsring 1. „Wir wollen klarmachen, dass die geplanten Kürzungen für uns schlicht nicht hinnehmbar sind“, sagt Viktoria Kudrna. „Als gesetzliche Vertretung der Studierenden ist es hier klar unsere Aufgabe, dagegen einzustehen.“ Einer neuen Diskussion über Studiengebühren erteilt die Hochschüler_innenschaft eine klare Absage.

Demos in vielen Bundesländer

Auch in den Bundesländern kündigen viele Universitätsvertretungen und Universitäten Widerstand an. Geplant sind Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt. „Wir schauen sicher nicht zu, wie unsere Universitäten kaputtgespart werden. Dass die Universitäten hier einen Großteil des Sparpakets alleine tragen, lässt sich weder erklären noch verteidigen“, sagt Umut Ovat aus dem ÖH-Vorsitzteam.

Die Termine: Großdemonstration in Wien: Mittwoch 27.05, 13 Uhr, Universität Wien (Universitätsring 1)

Mittwoch 27.05, 13 Uhr, Universität Wien (Universitätsring 1) Graz: Donnerstag 28.05, 14 Uhr, Wilhelm-Fischer-Allee

Donnerstag 28.05, 14 Uhr, Wilhelm-Fischer-Allee Linz: Donnerstag 28.05, 16 Uhr, Hauptplatz

Donnerstag 28.05, 16 Uhr, Hauptplatz Salzburg: Donnerstag 28.05, 14 Uhr, Kapitelplatz

Donnerstag 28.05, 14 Uhr, Kapitelplatz Klagenfurt : Donnerstag, 28.05, 10 Uhr, Uni-Vorplatz

: Donnerstag, 28.05, 10 Uhr, Uni-Vorplatz Zusätzlich hat die ÖH eine Petition gegen die geplanten Milliardenkürzungen gestartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 18:39 Uhr aktualisiert