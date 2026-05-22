Lignano 2026: „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“

Tausende Österreicher reisen über das Pfingstwochenende nach Lignano. Noch ist es vor Ort ruhig, doch der große Party-Ansturm wird für morgen erwartet.

Noch ist wenig los, es ist ein klassischer Anreisetag.

Noch ist wenig los, es ist ein klassischer Anreisetag.

Tausende Österreicher sind in Lignano oder noch auf dem Weg dorthin, um am Pfingstwochenende zu feiern. Auch 5 Minuten ist vor Ort und konnte mit einer Gruppe von Kärntnern sprechen. „Noch ist wenig los, es ist ein klassischer Anreisetag, wir haben heute unser Hotel bezogen“, erklären sie gegenüber der Redaktion.

„Ansturm wird erst morgen stattfinden“

Ebenso schildert die Runde aus Kärnten, dass sie es heute noch ruhiger angehen werden – so sehen es auch zahlreiche Steirer und Kärntner, denn das Stadtgebiet füllt sich nur mäßig. „Von den prognostizierten 80.000 bis 100.000 Partygästen ist kaum etwas zu sehen, der große Ansturm wird vermutlich erst morgen stattfinden“, erklärt ein weiterer Kärntner, welcher ergänzt: „Auch am Strand ist es heute sehr ruhig gewesen, ich denke ein Sechstel der Gäste ist bereits da.“ Ob bereits heute eine spontane aber wilde Partynacht ansteht bleibt vorerst offen, die Regelungen gelten bereits heute.

Die offizielle Verordnung 2026 (Ordinanza) Am 10. März 2026 tagte in Lignano das Komitee für Ordnung und Sicherheit. Dabei wurde klargestellt, dass die „Null-Toleranz-Strategie“ der Vorjahre beibehalten wird. Glas- und Dosenverbot : Es gibt eine explizite Verordnung (ähnlich der Nr. 40/2026), die den Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen und Aludosen im gesamten Stadtzentrum und am Strand verbietet.

Alkohollimit: Der Straßenverkauf von Alkohol (Take-away) ist ab Mitternacht komplett untersagt. In den Lokalen darf nur noch am Tisch serviert werden.

Badeverbot ab 20 Uhr: Um nächtliche Unfälle und Unterkühlungen bei Betrunkenen zu verhindern, ist das Schwimmen ab 20 Uhr offiziell verboten. Der Strand selbst ist zwischen 1 und 6 Uhr früh komplett gesperrt und wird von Sicherheitsdiensten kontrolliert.

Musik-Stopp: In der Nacht auf Samstag und Sonntag muss die Musik in den Außenbereichen um Mitternacht enden. In geschlossenen Räumen mit entsprechender Isolierung ist oft um 2:00 Uhr Schluss.

In der aktuellen Verordnung des Bürgermeisters ist festgehalten, dass es verboten ist, Früchte (insbesondere Melonen), die ausgehöhlt und mit alkoholischen Substanzen gefüllt sind, im öffentlichen Raum mitzuführen oder zu konsumieren. Polizei & Sicherheit 2026 Internationale Streifen: Auch heuer sind wieder Beamte aus Österreich (Wien und Oberösterreich) vor Ort, um die italienischen Kollegen zu unterstützen.

Hundestaffeln & Militär: Die Präsenz der Carabinieri und der Finanzpolizei wird massiv erhöht, besonders an den Knotenpunkten wie der Piazza Fontana.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert