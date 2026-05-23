„Tutto Gas“ 2026: Österreichische Polizei als „Rettungsanker“ in Lignano

Das Pfingstwochenende ist da. Wie jedes Jahr reisen tausende Österreicher nach Lignano um zu feiern. Mit dabei: Ein Kärntner Polizist.

Tausende Feierlustige fluten an diesem Pfingst-Wochenende wieder die Straßen von Lignano Sabbiadoro. Um das traditionelle „Tutto Gas“-Wochenende sicher über die Bühne zu bringen, setzt die italienische Polizei auch in diesem Jahr auf Verstärkung aus der Heimat der Gäste: Vier Beamte aus Österreich sind vor Ort, um zwischen Partystimmung und Gesetzeshütern zu vermitteln. Mit dabei auch der „Ligi“ erfahrene Kärntner Polizist Rev. Insp. Martin Macor.

Vermittler ohne Handschellen

Während die italienischen Behörden für die Sicherheit und Ordnung zuständig sind, agieren die vier angereisten Polizisten vor allem als kommunikative Brücke. Der Einsatz ist eine Reaktion auf die Erfahrungen der Vorjahre, wie der Kärntner Beamte vor Ort 5 Minuten erklärt: „Wir haben halt in den letzten paar Jahren gemerkt, dass halt einfach zu zweit… also die Arbeit geht nicht aus. Grundsätzlich tun wir ja nur übersetzen, wir haben keine hoheitlichen Befugnisse.“ Die Aufgaben der Österreicher sind dabei klar definiert. Es geht vor allem darum, Präsenz zu zeigen und bei Bedarf zu schlichten: „Es wird halt geschaut, dass die Leute sich benehmen, es wird geschaut, dass kein Blödsinn gemacht wird, dass einfach das Ganze ruhig verläuft. Wir sind halt dafür da, dass wir vermitteln.“

©5 Minuten Der Kärntner Polizist Martin Macor ist heuer wieder in Lignano vor Ort.

Der „Rettungsanker“ für Österreicher

Dass die Polzisten heuer zu viert im Einsatz sind, sorgt für eine „super Entlastung“. Die Akzeptanz unter den feiernden Landsleuten ist groß, was den Polizisten in brenzligen Situationen zu einer wichtigen Vertrauensperson macht. Der Beamte beschreibt die Dynamik so: „Es ist nur so, wenn’s Probleme gibt, sind sie relativ schnell froh, dass sie uns sehen, weil wir quasi so ein Rettungsanker sind ein bissel.“

©5 Minuten | Die italienische Polizei… ©5 Minuten | …wird bei „Tutto Gas“… ©5 Minuten | …in Lignano von österreichischen Beamten unterstützt.

Lob für die „italienischen Kollegen“

Trotz der ausgelassenen Stimmung am ersten Abend, die laut Polizei „derweil einmal ruhig“ verlief, mahnen die Beamten zur Einhaltung der Regeln. Besonders beeindruckt zeigt sich die Kärntner Delegation von der Geduld der lokalen Einsatzkräfte: „Die italienischen Kollegen, muss man wirklich sagen, also Hut ab vor seiner Geduld. Also die sind wirklich… die drücken nicht nur ein Aug zu, sondern wirklich beide Augen. Natürlich gibt’s irgendwo eine rote Linie, wenn die überschritten wird, wird natürlich durchgegriffen, ist keine Frage.“ Der Einsatz der Kärntner Polizei, der mit ersten Briefings am Mittwoch begann, dauert noch bis zur Rückreise am kommenden Dienstag an.

Bist du heuer zu Pfingsten in Ligi? Natürlich! Nein. Ich weiß es noch nicht. Ich fahre lieber an anderen Tagen nach Lignano. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 08:13 Uhr aktualisiert