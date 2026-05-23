Gefahr: Europäische Kommission warnt vor diesem beliebten Fahrradsitz

Die Tage werden schöner und länger. Der Sommer naht und die Temperaturen laden zu Fahrradausflügen ein. Doch aufgepasst, denn ein Fahrradsitz für Kinder wird derzeit zurückgerufen.

Das verlängerte Wochenende lädt zu Ausflügen ein. Viele Österreicher nutzen die Zeit, um mit dem Rad und ihren Sprösslingen rauszufahren. Doch gerade ein beliebter Fahrradsitz wird derzeit wegen Verletzungsgefahr zurückgerufen.

Verletzungsgefahr bei diesem Fahrradsitz

Die Europäische Kommission warnt vor einem Bellelli-Fahrradsitz. Die mechanische Festigkeit der Fußstützen ist unzureichend, und diese könnten leicht brechen, wodurch scharfe Kanten entstehen, die Schnittverletzungen verursachen können. Außerdem können die Gliedmaßen des Kindes in das Fahrradrad geraten, was ebenfalls zu Verletzungen führen kann. Das Produkt entspricht weder der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit noch der europäischen Norm EN 14344.

©Europäische Kommission DIeser Fahrradsitz wird zurückgerufen.

Fahrradsitz nicht mehr verwenden

Zu der Rückgabe des Produktes gibt es derzeit keine Hinweise. Allerdings solltest du den Sitz nicht mehr verwenden. Am besten wendest du dich wegen Erstattung an den Händler, bei dem du den Fahrradsitz erworben hast.

Das Produkt im Detail: Produkt: Fahrradsitz mit Fußstützen, 9-22 kg

Artikel: PEPE STANDARD BLACK

Marke: Bellelli

Chargennummer: s-n 00045

Barcode: 8020092825611

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 08:54 Uhr aktualisiert