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/ ©Pexels / Manuel Campagnoli
Bild auf 5 MInuten zeigt eine Frau mit einem Fahrrad, hinten sitzt ein Kind
Derzeit wird eu-weit vor einem beliebten Kinderfahrradsitz gewarnt.
Österreich
23/05/2026
Achtung!

Gefahr: Europäische Kommission warnt vor diesem beliebten Fahrradsitz

Die Tage werden schöner und länger. Der Sommer naht und die Temperaturen laden zu Fahrradausflügen ein. Doch aufgepasst, denn ein Fahrradsitz für Kinder wird derzeit zurückgerufen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Das verlängerte Wochenende lädt zu Ausflügen ein. Viele Österreicher nutzen die Zeit, um mit dem Rad und ihren Sprösslingen rauszufahren. Doch gerade ein beliebter Fahrradsitz wird derzeit wegen Verletzungsgefahr zurückgerufen.

Verletzungsgefahr bei diesem Fahrradsitz

Die Europäische Kommission warnt vor einem Bellelli-Fahrradsitz. Die mechanische Festigkeit der Fußstützen ist unzureichend, und diese könnten leicht brechen, wodurch scharfe Kanten entstehen, die Schnittverletzungen verursachen können. Außerdem können die Gliedmaßen des Kindes in das Fahrradrad geraten, was ebenfalls zu Verletzungen führen kann. Das Produkt entspricht weder der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit noch der europäischen Norm EN 14344.

Bild auf 5 Minuten zeigt den zurückgerufenenen Fahrradsitz
©Europäische Kommission
DIeser Fahrradsitz wird zurückgerufen.

Fahrradsitz nicht mehr verwenden

Zu der Rückgabe des Produktes gibt es derzeit keine Hinweise. Allerdings solltest du den Sitz nicht mehr verwenden. Am besten wendest du dich wegen Erstattung an den Händler, bei dem du den Fahrradsitz erworben hast.

Das Produkt im Detail:

  • Produkt: Fahrradsitz mit Fußstützen, 9-22 kg
  • Artikel: PEPE STANDARD BLACK
  • Marke: Bellelli
  • Chargennummer: s-n 00045
  • Barcode: 8020092825611
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 08:54 Uhr aktualisiert
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