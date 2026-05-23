Pfingstverkehr: Hier müssen Reisende mit Stau rechnen

Die Urlaubswelle ist seit den frühen Morgenstunden in vollem Gange. Für Autofahrer heißt es: viel Geduld mitbringen, denn an einigen Hotspots muss mehr Zeit eingeplant werden.

Wer in den Pfingsturlaub starten möchte, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Die Urlaubswelle rollt aktuell von Bayern über Österreich in den Süden. Besonders lange Staus verzeichnete der ÖAMTC auf der Brennerachse und vor dem Grenzübergang Walserberg.

Tirol als Stau-Hotspot

Vor allem in Tirol machte sich der Urlaubsverkehr seit den frühen Morgenstunden besonders stark auf den Transitrouten bemerkbar: Bei der Einreise nach Österreich betrug die Wartezeit vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden über eine Stunde. Ebenso viel Zeit haben Reisende, die von Westen kommend über den Brenner gefahren sind, verloren. Der ÖAMTC verzeichnet ab Völs auf der A12 (Inntal Autobahn) bis zur Luegbrücke auf der A13 (Brenner Autobahn) auf einer Strecke von knapp 30 Kilometern Stop-and-Go-Verkehr. Gegen 8.30 Uhr hat sich auch der Verkehr auf der A12 von Kufstein kommend verstärkt. Das hatte wiederrum einen Stau zwischen Wattens und Volders die Folge.

Staus auf A8, A1 und A10 nehmen zu

Auf der deutschen A8 haben defekte Fahrzeuge und kleinere Unfälle zu massiven Behinderungen geführt. Die Kolonnen standen abschnittsweise zwischen Siegsdorf und dem Walserberg, der Zeitverlust betrug dabei über eine Stunde. In weiterer Folge hat es sich laut Angaben des Clubs auf der A1 (West Autobahn) bis zum Knoten Salzburg gestaut. Auf der A10 (Tauern Autobahn) war es vorerst überraschend ruhig, bis zur Mautstelle St. Michael kam man mit einem Plus von etwa 20 Minuten Fahrtzeit etwas verzögert voran. „Aus Deutschland kommt allerdings noch ordentlich etwas nach“, berichtete ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler live von der A10. „Ich rechne mit einer deutlichen Zunahme der Staus auf österreichischer Seite. Die Stauspitze werden wir zwischen 11 und 12 Uhr erleben“, so Thaler.

Stau in Kärnten und der Steiermark

Auch in Kärnten und in der Steiermark kam es zu Staus: Vor dem Karawankentunnel (A11) betrug der Zeitverlust rund 45 Minuten, vor dem Grenzübergang Spielfeld (A9) rund 30 Minuten.