„Hinter Zahlen stehen Menschen“: Caritas startet Ebola-Nothilfe

Die Situation im Kongo verschärft sich durch den Ebola-Ausbruch immer mehr. Die Caritas Österreich möchte helfen und ruft dafür zu Spenden auf.

Die Situation vieler Familien in Ostafrika ist ohnehin prekär, doch der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo verschärft die Lage dramatisch. Besonders betroffen ist die Provinz Ituri im Osten des Landes, wo Armut, Vertreibung und fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung den Alltag vieler Menschen prägen, heißt es in einer Aussendung der Caritas Österreich. Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen vor Ort unterstützen sie die dringend notwendige Nothilfe und stellen dafür Mittel aus dem Katastrophenfonds bereit.

Nach Ebola-Ausbruch: „Jetzt braucht es Menschlichkeit“

„Hinter den Zahlen stehen Menschen: Familien, die Angehörige verlieren, Kinder ohne Schutz, Gemeinden ohne ausreichende medizinische Versorgung. Gerade in einer ohnehin fragilen Situation braucht es jetzt Menschlichkeit, Solidarität und schnelle Hilfe“, betont Caritas-Vizepräsident Alexander Bodmann. Die lokale Caritas ist gemeinsam mit Gesundheitszentren, Pfarren und Freiwilligen im Einsatz.

Caritas setzt auf Aufklärung, Prävention & Nothilfe

Schwerpunkte sind vor allem Aufklärungsarbeit in den Gemeinden, Präventionsmaßnahmen, die Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen sowie der Schutz besonders gefährdeter Menschen. Dazu gehören unter anderem Hygienemaßnahmen, Informationskampagnen und die Bereitstellung von Schutzmaterial. Die Caritas Österreich unterstützt die Nothilfe ihrer Partnerorganisationen vor Ort mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds.

Die Caritas bittet dringend um Spenden für die Ebola-Nothilfe in Ostafrika Caritas

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Kennwort: Ebola Ostafrika Online-Spenden: https://www.caritas.at/ebola

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 12:05 Uhr aktualisiert