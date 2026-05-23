Ranking enthüllt: Das sind die schönsten Seen in Österreich

Im Sommer an den See zu fahren ist eigentlich wie Urlaub vor der eigenen Haustür. Aber welche sind die schönsten Seen in Österreich? Das zeigt ein aktuelles Ranking.

Der Plansee in Tirol ist der beliebteste See zum Urlaub machen in Österreich.

Der Plansee in Tirol ist der beliebteste See zum Urlaub machen in Österreich.

Immer mehr Urlauber bevorzugen es, Ferien in der Heimat oder zumindest in der Nähe zu verbringen. Vor allem in Zeiten steigender Flug– und Spritpreise sowie geopolitischer Unsicherheiten gewinnt dieser Trend weiter an Bedeutung. Der Trend zur „Nearcation“ – dem Urlaub vor der eigenen Haustür – setzt sich auch im Sommer 2026 fort. Österreich bietet dafür ideale Voraussetzungen: kristallklare Bergseen in unmittelbarer Reichweite, vielfältige Freizeitangebote am Wasser und eine intakte Naturlandschaft, die besonders für umweltbewusste Reisende attraktiv ist.

Wo gibt es die schönsten Seen in Österreich?

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat deshalb ein Ranking der beliebtesten Seen in Österreich veröffentlicht. Ausgewertet wurden Google-Bewertungen, Wassertemperaturen und EU-Badegewässerdaten der beliebtesten Seen aller neun Bundesländer, um jene Reiseziele zu identifizieren, die Urlaubsgäste am meisten begeistern.

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Plansee in Tirol: Das ist der schönste See in Österreich

Die Auswertung zeigt dabei klar: Der Plansee in Tirol ist der beliebteste See zum Urlaubmachen in Österreich. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen und 2.589 Google-Bewertungen überzeugt der zwischen Ammergauer und Lechtaler Alpen gelegene Bergsee mit seinem türkisblauen Wasser, einer fjordartigen Kulisse und einer ruhigen, naturgeschützten Atmosphäre. Mit einer Fläche von 2,9 Quadratkilometern zählt der Plansee zu den größten Bergseen Tirols. Bei Wanderern, Familien und Naturfotografen ist er ebenso beliebt wie bei Seglern und Ruderern. Der direkt angrenzende Heiterwanger See, mit dem der Plansee über einen schmalen Kanal verbunden ist, belegt im Ranking ebenfalls einen Platz in den Top 20.

Das sind die schönsten Seen in Oberösterreich

Mit aufs Stockerl haben es der Vordere Gosausee und der Almsee geschafft – zwei oberösterreichische Bergseen, die jeweils 4,9 Sterne erreichen. Der Vordere Gosausee am Fuß des Dachsteins gilt als eines der bekanntesten Fotomotive des UNESCO-Welterbes Salzkammergut. Der Almsee im Almtal beeindruckt mit ungewöhnlich klarem Wasser und der unberührten Naturlandschaft des umliegenden Naturschutzgebiets. Beide Seen stehen aufgrund ihrer hohen ökologischen Bedeutung unter besonderem Schutz – Schwimmen ist dort nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht erlaubt.

Lünersee unter den besten Seen

„Auf Platz vier sorgt der Lünersee in Vorarlberg für die größte Überraschung des Rankings“, heißt es in der Aussendung. Auf 1.970 Metern Seehöhe am Fuß der Schesaplana gelegen, ist der türkisfarbene Bergsee einer der höchstgelegenen Stauseen der Alpen – und der einzige hochalpine Bergsee, der es in die Top zehn schafft. Er ist auch längst kein Geheimtipp mehr: Jeden Sommer zieht der türkisfarbene Bergsee tausende Bergliebhaber aus ganz Europa an. Er ist nur per Wanderung oder mit der Lünerseebahn erreichbar.

Fünf der schönsten Seen liegen im Salzkammergut

Auf Platz fünf liegt der Altausseer See in der Steiermark – ein echtes Postkartenmotiv vor der Kulisse des Toten Gebirges. Insgesamt liegen fünf der zehn bestplatzierten Seen im Salzkammergut: der Vordere Gosausee, der Almsee, der Altausseer See, der Offensee und der Wolfgangsee.

Das sind die fünf schönsten Seen in Österreich 1. Plansee Tirol 4,9 Sterne, 2589 Bewertungen

2. Vorderer Gosausee Oberösterreich 4,9 Sterne, 1111 Bewertungen

3. Almsee Oberösterreich 4,9 Sterne, 1100 Bewertungen

4. Lünersee Vorarlberg 4,9 Sterne, 1048 Bewertungen

5. Altausseer See Steiermark 4,9 Sterne, 558 Bewertungen

Wo ist der wärmste See in Österreich?

Übrigens ist auch erwähnenswert, dass der Klopeiner See in Kärnten offiziell der wärmste Badesee Europas ist. Er erreicht im Sommer eine Wassertemperatur von bis zu 28 Grad. Zwar landet er im Ranking nur auf Platz 30, sorgt mit seiner besonderen Wärme aber jedes Jahr für volle Strände – ein zusätzlicher Standortvorteil Kärntens für temperaturempfindliche Urlaubsgäste.

Badeseen in Österreich haben „ausgezeichnete“ Qualität

Auch bei der Wasserqualität kann Österreich punkten: Laut dem aktuellen EU-Badegewässerbericht 2024 wurden 95,8 Prozent der österreichischen Badestellen mit der Bestnote „ausgezeichnet“ bewertet. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich auf Platz vier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 13:16 Uhr aktualisiert