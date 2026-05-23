Geldsorgen in Österreich: Druck auf Haushalte steigt

Teuerung und ein angespannter Arbeitsmarkt machen den Österreichern zu schaffen. Viele sparen zwar gezielt, doch trotzdem fehlt oft ein echtes finanzielles Polster. Vor allem zwischen den Generationen zeigen sich Unterschiede.

Die Teuerung, der Kaufkraftverlust und ein angespannter Arbeitsmarkt setzen die Österreicher zunehmend unter Druck. Darauf reagieren sie wiederum mit vorsichtigerem Konsumverhalten und versuchen gezielt, Geld zur Seite zu legen und das auch dann, wenn das verfügbare Einkommen sinkt.

Index zeigt finanzielle Lage der Österreich

Darauf weist der neue Finanz-Resilienz-Index der TeamBank hin. Der Wert kann grundsätzlich zwischen +200 und -200 liegen. Aktuell erreicht die Bevölkerung +7 Punkte, was auf eine leicht stabile finanzielle Lage hindeutet. Wirklich große finanzielle Rücklagen gibt es bei vielen Menschen aber nicht. Am besten schneidet die Generation 50 plus ab – sie erreicht mit +8,5 Punkten den höchsten Wert. Grundlage für das Ergebnis ist eine Umfrage unter 1.412 Personen ab 18 Jahren.

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Einkommen sinkt bei vielen Österreichern

Vor allem die herausfordernde wirtschaftliche Situation sorgt dafür, dass ein Drittel der Befragten heute weniger frei verfügbares Einkommen hat als noch vor zwölf Monaten. Vor allem die ältere Bevölkerung erlebt dabei eine spürbare Verschlechterung. Trotzdem können drei von zehn Österreichern, ihr finanzielles Polster für unvorhergesehene Ausgaben ausbauen. Bei den unter 30-Jährigen konnten vier von zehn Befragten ihre Rücklagen ausbauen. „Die anhaltende Verunsicherung der Menschen spiegelt sich deutlich in der Konsumzurückhaltung wider. Viele Verbraucher setzen aktuell auf Sicherheit und sparen lieber, als zu investieren,“ sagt Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

Finanzen: Jung vs. Alt

Doch das finanzielle Polster vieler junger Menschen ist noch auf einem geringen Niveau. Ein Fünftel der unter 30-Jährigen hat bislang 500 bis unter 1.000 Euro gespart. Nur ein Zehntel verfügt über 5.000 Euro und mehr an Rücklagen. Bei der Generation 50 plus zeigt sich aber ein anderes Bild. Knapp die Hälfte hat Rücklagen von mindestens 3.000 Euro, ein Drittel hat sogar über 5.000 Euro und mehr auf dem Sparkonto. Gleichzeitig müssen viele auf ihre Ersparnisse zurückgreifen. Vier von zehn Befragten geben an, dass ihr frei verfügbares Einkommen in den vergangenen zwölf Monaten gesunken ist. Bei einem Drittel haben sich zudem die Rücklagen für unerwartete Ausgaben verringert. Einige müssen ihre Ersparnisse angreifen, weil die Pension nicht mehr ausreicht, um die gestiegenen Kosten für Gesundheit, Pflege und Wohnen zu decken.