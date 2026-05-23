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/ ©Montage: Canva / 5 MInuten / Klagenfurt_Elite
Das Bild auf www.5min.at zeigt Lignano 2026.
Die erste Partynacht ist vorbei, die Zweite rückt immer näher.
Lignano
23/05/2026
Party in Lignano
Mit Video

Tutto Gas 2026: Österreicher „stürmen“ Strand in Lignano

Müll auf den Straßen Lignanos zeugt von der ersten Partynacht des Pfingstwochenendes. Tausende junge Österreicher stürmen die italienische Badeortschaft für die traditionellen Feierlichkeiten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(357 Wörter)
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Das Bild in den frühen Morgenstunden nach der ersten großen Partynacht prägt den Auftakt des Pfingstwochenendes in Lignano. Auf den Straßen der italienischen Badeortschaft zeigten sich die deutlichen Spuren der vorangegangenen Nacht: Zahlreiche Plastikbecher und Servietten lagen auf den Straßen verteilt. Damit hat der erwartete Ansturm junger Urlauber für die bekannten „Tutto Gas“-Feierlichkeiten offiziell begonnen.

Das Bild auf www.5min.at zeigt Lignano.
©Klagenfurt_Elite/KK
Die Straßen von Lignano nach der Party.

Ruhiger erster Tag, keine großen Zwischenfälle

Der Anreisetag am Freitag verlief aus Sicht der Einsatzkräfte weitgehend ruhig und ohne größere Zwischenfälle. Viele der vorwiegend aus Kärnten und Steiermark angereisten jungen Österreicher nutzten das sommerliche Wetter zunächst für Besuche der örtlichen Strandbars sowie des freien Strandes. Die behördlichen Sicherheitsvorgaben wurden dabei strikt umgesetzt: Um 20 Uhr räumten die Sicherheitskräfte das Strandareal vollständig. Unterstützt wurden die lokalen Einheiten dabei von Einsatzkräften aus Kärnten – wir haben berichtet. Aus wirtschaftlicher Sicht verzeichnet die Tourismusbranche einen starken Saisonbeginn. Nach offiziellen Angaben der Behörden liegt die aktuelle Auslastung der Hotels in Lignano bei rund 80 Prozent.

Warst du heuer in Lignano?

Natürlich! Das gehört zum Sommer dazu.
Sogar mehrmals.
Nein diesmal nicht.
Ich war noch nie in Lignano.

Straßen nach erster Partynacht vollgemüllt

Am Nachmittag war die Lage im Ort dementsprechend noch ruhig, da sich die Ankommenden vorerst auf die Quartiersuche und das Einchecken konzentrierten, wie mehrere Kärntner gegenüber 5 Minuten berichteten: „Noch ist wenig los, es ist ein klassischer Anreisetag, wir haben heute unser Hotel bezogen“. Die Lage änderte sich jedoch mit Beginn der Abendstunden, als sich die Feierlichkeiten in das Stadtzentrum verlagerten und auf den Straßen Lignanos intensiv gefeiert wurde. In den frühen Morgenstunden war das Ausmaß der Party klar zu sehen. Dutzende Servietten, Plastikbecher und Co. waren auf der Straße verteilt.

©5 Minuten | Am Strand wird bereits gefeiert.

„Österreicher stürmen Lignano“

Der erste „Haupttag“ von „Tutto Gas 2026“ begann bereits am Samstagvormittag am Strand. Hier wird bereits auf den Abend ordentlich vorgeglüht: „Es feiern tausende am Strand, es ist eine tolle Stimmung, es geht rund, ob jung oder alt, die Österreicher stürmen wie erwartet Lignano“, erklärt ein Kärntner gegenüber 5 Minuten, welcher ebenso ankündigt, dass die Vorfreude auf die Partynacht bereits groß ist.

Das Bild auf www.5min.at zeigt Lignano.
©5 Minuten
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 16:14 Uhr aktualisiert
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