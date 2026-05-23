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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann beim einkaufen im Geschäft.
Auch über Pfingsten gibt es einige Einkaufsmöglichkeiten.
Österreich
23/05/2026
Öffnungszeiten

Einkaufen über Pfingsten: Diese Geschäfte haben in Österreich geöffnet

Ein langes Wochenende steht bevor, auf den Sonntag folgt ein Feiertag. Heißt: Die meisten Geschäfte haben zu. Was aber, wenn man doch etwas braucht? Wir wissen, wo ihr auch am Sonntag und am Pfingstmontag einkaufen könnt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(352 Wörter)
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Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Sonntag braucht man etwas aus dem Geschäft. Und genau dann muss natürlich auf einen Sonntag ein Feiertag folgen. Genau das ist dieses Wochenende der Fall, auf den Sonntag folgt der Pfingstmontag. Die meisten Geschäfte haben an beiden Tagen geschlossen – aber nicht alle. Wir wissen, wo ihr trotz Sonn- und Feiertags einkaufen könnt.

Welche HOFER- und Lidl-Standorte geöffnet sind

Bei den großen Diskontern sind an beiden Tagen ein paar wenige Geschäfte in Kärnten geöffnet. So sind es bei HOFER beispielsweise drei, die seit 1. Mai auch an Sonn- und Feiertagen offen sind. Das wäre einmal jener in Eberndorf und zwei am Wörthersee – in Velden und Pörtschach. Alle drei Märkte haben von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Lidl sind es jene in Eberndorf, Seeboden, Velden und Arnoldstein. Die Öffnungszeiten sind dabei ebenfalls an allen vier Standorten von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, wie man seitens der Pressestelle von Lidl Österreich auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt.

Diese HOFER-Filialen sind über Pfingsten geöffnet:

Kärnten:

  • Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

In diesen Geschäften von Lidl könnt ihr über Pfingsten einkaufen:

Kärnten:

  •  Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Wo gehst du gerne einkaufen?

SPAR
Billa/Billa Plus
ADEG
Penny
Hofer
Lidl
Sonstiges

Öffnungszeiten: Wo du bei SPAR über Pfingsten einkaufen kannst

Bei SPAR fällt Pfingsten noch nicht in die Sommersaison, weshalb derzeit noch die „normalen“ Öffnungszeiten für Sonn- und Feiertage gelten, erklärt Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Es haben nur die Standorte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen geöffnet. In Wien auch der Supermarkt in der Babenbergerstraße.“ Will man jetzt genau wissen, wie lange und ob der Standort um die Ecke am Sonn- oder Feiertag geöffnet hat, kann man das hier online in der SPAR-Standortsuche nachschauen.

Die Öffnungszeiten von BILLA über Pfingsten im Überblick

Bei BILLA hat die Sommersaison stellenweise schon begonnen, daher sind einige Standorte vor allem in Kärnten geöffnet – und eben vor allem jene, die sowieso an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. So haben etwa 24 Geschäfte in Kärnten an den beiden Tagen offen, sieben in Wien und Umgebung und drei in Salzburg. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Diese BILLA-Märkte haben an Christi Himmelfahrt offen:

Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet:

Wien:

  • Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr
  • Praterstern von 6 bis 22 Uhr
  • Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr
  • Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr
  • Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr
  • Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr
  • Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr

Salzburg:

  • Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr
  • Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr

Kärnten:

  • Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr

Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite):

Kärnten:

  • Eberndorf, An der Bundesstraße 3
  • Gmünd, Holztratte 30
  • Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
  • Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
  • Kötschach/Mauthen, Kötschach 550
  • Arnoldstein, Kärntner Straße 71
  • Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
  • Patergassen, Wiedweg 45
  • Mallnitz, Stappitz 159
  • Reifnitz, Kotschachstraße 1
  • Finkenstein, Faakerseestraße 5
  • Millstatt, Aribonenstraße 281
  • Bodensdorf, Bundesstraße 38
  • Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
  • Afritz, Millstätter Straße 103
  • Velden, Gendarmerieplatz 3
  • Krumpendorf, Hauptstraße 221
  • Seeboden, Hauptstraße 125
  • Pörtschach, Hauptstraße 202
  • St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
  • Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
  • Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
  • Kühnsdorf, Seebach 37

Salzburg:

  • Attersee, Attergauerstraße 9
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 16:27 Uhr aktualisiert
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