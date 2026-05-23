Einkaufen über Pfingsten: Diese Geschäfte haben in Österreich geöffnet

Ein langes Wochenende steht bevor, auf den Sonntag folgt ein Feiertag. Heißt: Die meisten Geschäfte haben zu. Was aber, wenn man doch etwas braucht? Wir wissen, wo ihr auch am Sonntag und am Pfingstmontag einkaufen könnt.

Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Sonntag braucht man etwas aus dem Geschäft. Und genau dann muss natürlich auf einen Sonntag ein Feiertag folgen. Genau das ist dieses Wochenende der Fall, auf den Sonntag folgt der Pfingstmontag. Die meisten Geschäfte haben an beiden Tagen geschlossen – aber nicht alle. Wir wissen, wo ihr trotz Sonn- und Feiertags einkaufen könnt.

Welche HOFER- und Lidl-Standorte geöffnet sind

Bei den großen Diskontern sind an beiden Tagen ein paar wenige Geschäfte in Kärnten geöffnet. So sind es bei HOFER beispielsweise drei, die seit 1. Mai auch an Sonn- und Feiertagen offen sind. Das wäre einmal jener in Eberndorf und zwei am Wörthersee – in Velden und Pörtschach. Alle drei Märkte haben von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Lidl sind es jene in Eberndorf, Seeboden, Velden und Arnoldstein. Die Öffnungszeiten sind dabei ebenfalls an allen vier Standorten von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, wie man seitens der Pressestelle von Lidl Österreich auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt.

Diese HOFER-Filialen sind über Pfingsten geöffnet: Kärnten: Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

In diesen Geschäften von Lidl könnt ihr über Pfingsten einkaufen: Kärnten: Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Öffnungszeiten: Wo du bei SPAR über Pfingsten einkaufen kannst

Bei SPAR fällt Pfingsten noch nicht in die Sommersaison, weshalb derzeit noch die „normalen“ Öffnungszeiten für Sonn- und Feiertage gelten, erklärt Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Es haben nur die Standorte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen geöffnet. In Wien auch der Supermarkt in der Babenbergerstraße.“ Will man jetzt genau wissen, wie lange und ob der Standort um die Ecke am Sonn- oder Feiertag geöffnet hat, kann man das hier online in der SPAR-Standortsuche nachschauen.

Die Öffnungszeiten von BILLA über Pfingsten im Überblick

Bei BILLA hat die Sommersaison stellenweise schon begonnen, daher sind einige Standorte vor allem in Kärnten geöffnet – und eben vor allem jene, die sowieso an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. So haben etwa 24 Geschäfte in Kärnten an den beiden Tagen offen, sieben in Wien und Umgebung und drei in Salzburg. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Diese BILLA-Märkte haben an Christi Himmelfahrt offen: Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet: Wien: Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr

Praterstern von 6 bis 22 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr Salzburg: Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr Kärnten: Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite): Kärnten: Eberndorf, An der Bundesstraße 3

Gmünd, Holztratte 30

Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155

Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5

Kötschach/Mauthen, Kötschach 550

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Mallnitz, Stappitz 159

Reifnitz, Kotschachstraße 1

Finkenstein, Faakerseestraße 5

Millstatt, Aribonenstraße 281

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Afritz, Millstätter Straße 103

Velden, Gendarmerieplatz 3

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Seeboden, Hauptstraße 125

Pörtschach, Hauptstraße 202

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28

Kühnsdorf, Seebach 37 Salzburg: Attersee, Attergauerstraße 9

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 16:27 Uhr aktualisiert