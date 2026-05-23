Schwerer Unfall in Osttirol: Motorradfahrer krachte gegen Steinmauer

Ein 29-jähriger Motorradfahrer prallte auf der L 25 bei Matrei in Osttirol gegen eine Steinmauer. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann nach dem Unfall auf der L 25.

Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann nach dem Unfall auf der L 25.

Am Samstagnachmittag kam es auf der L25 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gegen 14 Uhr als Teil einer neunköpfigen Motorradgruppe von Huben in Richtung Stallersattel unterwegs.

Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Auf Höhe von Straßenkilometer 28,6 kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und einen Notarzt vor Ort musste der 29-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 18:21 Uhr aktualisiert