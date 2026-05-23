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auf dem bild von 5min.at ist eine powerbank zu sehen.
Im schlimmsten Fall könnte es bei massiver Überhitzung zu einem Brand kommen, warnt TK Maxx.
Österreich
23/05/2026
Überhitzungsgefahr

Wegen Brandgefahr: TK Maxx ruft Powerbank zurück

Der Grund: Brandgefahr beim Laden. TK Maxx warnt vor einer Powerbank der Marke XO Poppy. Mehrere Modelle sind vom Rückruf betroffen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Die Kaufhauskette TK Maxx warnt aktuell vor einer Powerbank der Marke XO Poppy. Sie könnte überhitzen, wodurch es zu einem Brand kommen kann. Die vom Rückruf betroffene Powerbank wurde zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 in den Filialen von TK Maxx verkauft. Laut Händler ist für den Rückruf die Modellnummer entscheidend. Diese finden Kunden auf dem Kaufbeleg, der Verpackung oder/und auf dem Gerät selbst.

Verkabelung nicht ausreichend befestigt

TK Maxx warnt vor einem möglichen Sicherheitsproblem: Bei einigen Powerbanks könne die Verkabelung nicht ausreichend befestigt sein. Da die Geräte beim Laden und unterwegs bewegt werden, könnten sich Kabel während der Nutzung lösen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Powerbank überhitzt, heißt es. Im schlimmsten Fall kann dadurch ein Brand ausgelöst werden. Wer eine dieser genannten Powerbanks gekauft hat, sollte sie ab sofort nicht mehr verwenden. Das gilt auch dann, wenn das Gerät bislang unauffällig funktioniert hat.

XO Poppy Magsafe

Compatible Power Banks
5.000 mAh (Milliamperestunden)
Betroffene Modellnummern: PYUKPBK5MT07; WGUKPBK5MRT1; WGUKPBK5MRT2; PYUKPBK5MBF2; PYUKPBK5MT01; PYUKPBK5MT04; PYUKPBK5MCQ3; PYUKPBK5MLI1
verschiedene Farben

auf dem bild von 5min.at sieht man eine powerbank von tx maxx.
©TK Maxx/Hersteller-Bilder
Dieses Modell ist vom Rückruf betroffen.
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