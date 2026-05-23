Wegen Brandgefahr: TK Maxx ruft Powerbank zurück

Die Kaufhauskette TK Maxx warnt aktuell vor einer Powerbank der Marke XO Poppy. Sie könnte überhitzen, wodurch es zu einem Brand kommen kann. Die vom Rückruf betroffene Powerbank wurde zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 in den Filialen von TK Maxx verkauft. Laut Händler ist für den Rückruf die Modellnummer entscheidend. Diese finden Kunden auf dem Kaufbeleg, der Verpackung oder/und auf dem Gerät selbst.

Verkabelung nicht ausreichend befestigt

TK Maxx warnt vor einem möglichen Sicherheitsproblem: Bei einigen Powerbanks könne die Verkabelung nicht ausreichend befestigt sein. Da die Geräte beim Laden und unterwegs bewegt werden, könnten sich Kabel während der Nutzung lösen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Powerbank überhitzt, heißt es. Im schlimmsten Fall kann dadurch ein Brand ausgelöst werden. Wer eine dieser genannten Powerbanks gekauft hat, sollte sie ab sofort nicht mehr verwenden. Das gilt auch dann, wenn das Gerät bislang unauffällig funktioniert hat.

XO Poppy Magsafe Compatible Power Banks

5.000 mAh (Milliamperestunden)

Betroffene Modellnummern: PYUKPBK5MT07; WGUKPBK5MRT1; WGUKPBK5MRT2; PYUKPBK5MBF2; PYUKPBK5MT01; PYUKPBK5MT04; PYUKPBK5MCQ3; PYUKPBK5MLI1

verschiedene Farben