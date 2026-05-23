48.000 Anmeldungen für Sommerschule: Pflicht für Deutschförderklassen

Rund 48.200 Schüler sind für heuer vorerst an der Sommerschule angemeldet - 33.900 davon laut Zahlen des Bildungsministeriums freiwillig, also die große Mehrheit.

Zum ersten Mal ist die Sommerschule heuer für Deutschförderklassen verpflichtend. 14.300 Schüler betrifft das aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse. Es fehlen allerdings noch rund 1.800 eigentlich zur Teilnahme verpflichtete Kinder und Jugendliche bei der Anmeldung. Sie sollten bis Ende der Anmeldefrist noch dazukommen. Im Vorjahr nahmen mit 41.100 Schülern deutlich weniger Kinder und Jugendliche Teil.

Ursprünglich wegen Covid 19-Pandemie eingeführt

Die Sommerschule wurde 2020 eingeführt , um Kinder und Jugendliche mit Lernrückständen aufgrund der Covid 19-Pandemie in der Schule zu unterstützen und findet in den letzten beiden Ferienwochen statt. Seit 2022 können auch Schüler mit besonderen Interessen und/oder Begabungen daran teilnehmen.

Meiste Anmeldungen in Wien

Vorerst gibt es die meisten Anmeldungen in Wien. Hier sind rund 13.700 Kinder dabei. Gleich danach folgen Niederösterreich mit 9.700 Schülern und Oberösterreich mit 6.500 Kindern. Lehrer gibt es zudem mehr als nötig: Mehr als 1.000 zusätzliche Lehrer haben sich für die Sommerschule angemeldet. Wo es im Vorjahr noch 5.600 waren, sind es jetzt 6.800. Ungefähr ein Drittel davon sind Lehramtstudierende und Pensionisten.