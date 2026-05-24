Der Pfingstsonntag bringt Sonne und bis zu 31 Grad

Ein Sommer- oder sogar Hitzetag wir der heutige Pfingstsonntag. Wie auch schon gestern bleibt die warme Luft vorhanden und es gehen sich bis zu 31 Grad aus. Etwas Saharastaub kann in der Luft liegen.

Der Ausblick vom Pyramidenkogel in Kärnten. Auch hier sind heute 29 Grad möglich.

Der Ausblick vom Pyramidenkogel in Kärnten. Auch hier sind heute 29 Grad möglich.

In vielen Regionen wird der Pfingstsonntag ein Sommertag und an mancherorts sogar ein Hitzetag. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 31 Grad, in 2000m Höhe von West nach Ost auf 12 bis 17 Grad. Nur wenig Wolken trüben das Wettergeschehen. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Ideales Bergwetter setzt sich fort

Am Pfingstsonntag setzt sich das Ideale Bergwetter fort. Am Nachmittag bilden sich nur mäßig aufgetürmte Quellwolken, es sollte fast überall trocken bleiben, nur zwischen dem Dachstein und der Rax sind später am Tag einzelne kurze Schauer nicht ganz ausgeschlossen. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen zwischen 15 Grad am Arlberg und rund 12 Grad am Schneeberg.