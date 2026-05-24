Brand in Gastro-Betrieb: Acht Personen eingeschlossen

Ein nächtlicher Brand in einem Gastronomiebetrieb in Markt Piesting hat in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Acht Personen, darunter zwei Kinder, mussten aus dem Gebäude gerettet werden.

Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz, nachdem acht Personen – darunter zwei Kinder – im ersten Stock des Gebäudes eingeschlossen waren.

Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz, nachdem acht Personen – darunter zwei Kinder – im ersten Stock des Gebäudes eingeschlossen waren.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Markt Piesting in Niederösterreich zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb mit Zimmervermietung. Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz, nachdem acht Personen – darunter zwei Kinder – im ersten Stock des Gebäudes eingeschlossen waren.

Feuerwehr rettet acht eingeschlossene Personen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Während Atemschutztrupps einen Zugang zum Gebäude schufen und mit der Brandbekämpfung im Keller begannen, wurden die eingeschlossenen Personen über Leitern gerettet. Eine ältere Person mit eingeschränkter Gehfähigkeit musste mithilfe einer Brandfluchthaube durch das verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht werden.

Ermittlungen laufen

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte weitere Zimmer auf mögliche Personen und belüfteten das Gebäude. Eines der beiden Kinder wurde zur weiteren Untersuchung ins Uniklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut ersten Informationen dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Insgesamt standen vier Feuerwehren, Polizei sowie das Rote Kreuz mit mehreren Kräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert