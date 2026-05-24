Rückruf bei SPAR: Beliebte Backware betroffen

Das Unternehmen Spar ruft aktuell vorsorglich Muffins zurück. Vor allem Allergiker sollten diese auf keinen Fall mehr verzehren.

Vom Rückruf betroffen sind konkret die SPAR Veggie Vegan Muffins 4er, 360 Gramm, des Herstellers Kuchenmeister aus Deutschland. Wie das Unternehmen mit einem an der Kassa ausgehängten Hinweis warnt, handelt es sich dabei um eine Maßnahme aus Sicherheitsgründen, da das Allergen Milch nicht gekennzeichnet wurde. „Diese Warnung besagt nicht, dass die Abweichung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist“, wird betont.

©5 Minuten Dieser Zettel ist an den SPAR-Kassen derzeit ausgehängt und warnt vor einem Produkt.

Rückruf bei Spar: Das kannst du jetzt tun

Vor allem Allergiker sollten das Produkt auf keinen Fall mehr verzehren. Für Nicht-Allergiker sei der Verzehr laut Unternehmen allerdings bedenkenlos möglich. Falls du das betroffene Produkt gekauft haben solltest, kannst du es im nächstgelegenen SPAR-, SPAR-Gourmet-, EUROSPAR-, INTERSPAR- oder Maximarkt zurückgeben. Auch ohne Kassenbon wird der Kaufpreis erstattet. Sollte man Fragen haben, wird darum gebeten, diese direkt an den Hersteller unter office@kittelmuehle.at oder an das SPAR-Service-Team unter office@spar.at bzw. telefonisch an 0800 22 11 20 zu richten.

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Weiterer Rückruf in Österreich

Auch bei Peugeot werden derzeit hunderttausende Autos weltweit zurückgerufen: In Österreich sind ebenfalls einige tausend Fahrzeuge betroffen. Was ihr jetzt wissen müsst? Wir haben nachgefragt: Rückruf: Tausende Autos in Österreich hupen zu leise – was jetzt?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 08:27 Uhr aktualisiert