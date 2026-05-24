Neue Kreditregeln geplant – AK fordert mehr Konsumentenschutz

Gespräche führen: Banken sollen vor teuren Inkassoschritten auf Kund:innen zugehen, über Kosten und rechtliche Konsequenzen reden und Lösungen anbieten.

Wucher-Spesen streichen: Gebühren von bis zu 300 Euro für Ratenstundungen, Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen belasten Menschen in finanzieller Not zusätzlich – diese Spesen sollen gestrichen werden.

Kein Kredit-Aus bei einer Rate: Banken sollen einen Kredit nicht schon bei einem einzigen Zahlungsrückstand fällig stellen. Das soll erst ab zwei offenen Raten und einem Rückstand von mindestens fünf Prozent vom Kreditbetrag möglich sein.

Sollzinssatz begrenzen