Neue Kreditregeln geplant – AK fordert mehr Konsumentenschutz
In Österreich sollen ab November neue Gesetze rund um Kredite gelten. Deshalb werden nun verbindliche Regeln gefordert. Vor allem junge Menschen sollen dadurch besser geschützt werden.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein aktueller AK-Bankenmonitor zeigt, dass Banken vor allem bei Kreditspesen ordentlich zulangen. Derzeit wird in Österreich an einem neuen Verbraucherkreditgesetz gearbeitet, das ab kommenden November in Kraft treten soll. Deshalb fordert die Arbeiterkammer (AK) verbindliche Regeln zum Schutz von Menschen, die mit ihren Kreditraten ins Straucheln geraten. Vor allem sollen aus ihrer Sicht Wucher-Spesen, etwa bei Ratenstundungen, gestrichen oder der Sollzinssatz begrenzt werden. Zudem sollen Kredite nicht sofort fällig werden, wenn man einmal nicht zahlen kann.
Das fordert die AK
Gespräche führen: Banken sollen vor teuren Inkassoschritten auf Kund:innen zugehen, über Kosten und rechtliche Konsequenzen reden und Lösungen anbieten.
Wucher-Spesen streichen: Gebühren von bis zu 300 Euro für Ratenstundungen, Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen belasten Menschen in finanzieller Not zusätzlich – diese Spesen sollen gestrichen werden.
Kein Kredit-Aus bei einer Rate: Banken sollen einen Kredit nicht schon bei einem einzigen Zahlungsrückstand fällig stellen. Das soll erst ab zwei offenen Raten und einem Rückstand von mindestens fünf Prozent vom Kreditbetrag möglich sein.
Sollzinssatz begrenzen
„Junge Konsument:innen besser schützen“
Die Verbraucherkredit-Richtlinie verpflichtet Österreich dazu, besonders gefährdete Konsumenten wirksam vor einer Überschuldung zu schützen. Die AK kritisiert, dass der aktuelle Entwurf zum Verbraucherkreditgesetz 2026 keine Begrenzung der Sollzinssätze vorsieht. „Gerade bei Kontoüberziehungen wären Zinsobergrenzen wichtig, um vor allem auch junge Konsument:innen besser zu schützen“, sagt AK-Konsument:innenexperte Christian Prantner. Denn auch die bestehenden Regelungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch zum Wucher würden dafür nicht ausreichen.