Pfingsten in Lignano: „Es ist der übliche Wahnsinn“

Das Tutto-Gas-Wochenende ist in vollem Gange. Auch Samstagnacht haben die Feierwütigen ihrem Namen alle Ehre gemacht...

In Lignano machen die Feiernden dem Motto "Tutto Gas" wieder alle Ehre...

In Lignano machen die Feiernden dem Motto "Tutto Gas" wieder alle Ehre...

1,2,3 Polizei. Die hat in Lignano wie jedes Jahr zu Pfingsten alle Hände voll zu tun. So auch am Samstag. Da war das Motto „Tutto Gas“ wieder einmal Programm. Neben Sonnenbränden, Alkoholexzessen und Ausschreitungen, gibt es dort eine Party ohne scheinbarem Ende.

„Der übliche Wahnsinn“

Am Pfingstsamstag ist meist der Höhepunkt von „Tutto Gas“ in Lignano. Vor Ort ist der erfahrene Polizist Martin Macor aus Kärnten. „Es war wie immer sehr viel zu tun. Viele Betrunkene, viele Rettungseinsätze – der übliche Wahnsinn“, erzählt er 5 Minuten gegenüber. Es kam zu zahlreichen Amtshandlungen. Und das bis in die frühen Morgenstunden.

©5 Minuten Der Kärntner Martin Macor ist in Lignano um die Carabinieri zu unterstützen.

Am Sonntag geht die Party weiter

„Es sind heute wieder neue Leute angereist und am Vormittag geht schon die Party wieder los. Es schaut danach aus, als würden die Menschen am Sonntag nochmal Vollgas geben“, sagt Macor. Ob sich die Feierwütigen heute besser benehmen? Wir werden es sehen.

Diese Regeln gelten eigentlich zu Pfingsten in Lignano: m 10. März 2026 tagte in Lignano das Komitee für Ordnung und Sicherheit. Dabei wurde klargestellt, dass die „Null-Toleranz-Strategie“ der Vorjahre beibehalten wird. Glas- und Dosenverbot : Es gibt eine explizite Verordnung (ähnlich der Nr. 40/2026), die den Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen und Aludosen im gesamten Stadtzentrum und am Strand verbietet.

Alkohollimit: Der Straßenverkauf von Alkohol (Take-away) ist ab Mitternacht komplett untersagt. In den Lokalen darf nur noch am Tisch serviert werden.

Badeverbot ab 20 Uhr: Um nächtliche Unfälle und Unterkühlungen bei Betrunkenen zu verhindern, ist das Schwimmen ab 20 Uhr offiziell verboten. Der Strand selbst ist zwischen 1 und 6 Uhr früh komplett gesperrt und wird von Sicherheitsdiensten kontrolliert.

Musik-Stopp: In der Nacht auf Samstag und Sonntag muss die Musik in den Außenbereichen um Mitternacht enden. In geschlossenen Räumen mit entsprechender Isolierung ist oft um 2:00 Uhr Schluss.

In der aktuellen Verordnung des Bürgermeisters ist festgehalten, dass es verboten ist, Früchte (insbesondere Melonen), die ausgehöhlt und mit alkoholischen Substanzen gefüllt sind, im öffentlichen Raum mitzuführen oder zu konsumieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 11:07 Uhr aktualisiert