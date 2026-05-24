Privatversicherung auf Rekordkurs in Österreich – das ist der Grund

Immer mehr Österreicher entscheiden sich für eine private Versicherung. Ein Hauptgrund ist dabei gut nachvollziehbar.

Der Boom bei der privaten Gesundheitsvorsorge in Österreich hält auch 2025 an. Mittlerweile sind rund 3,66 Millionen Menschen privat krankenversichert – das entspricht etwa 39,7 Prozent der Bevölkerung. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals krankenversichern.at hervor.

Regionale Unterschiede bleiben groß

Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen den Bundesländern: In Wien gibt es mit knapp 938.000 Versicherten zwar die meisten privat Versicherten in absoluten Zahlen. Relativ betrachtet liegt aber Kärnten vorne, wo bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung (51,9 Prozent) eine private Krankenversicherung hat. Schlusslicht bildet Niederösterreich mit rund 29 Prozent. Auch langfristig zeigt sich ein klarer Anstieg. Seit 2014 ist die Zahl der Privatversicherten um mehr als 600.000 gestiegen. Im Jahr 2025 hat es rund 86.000 zusätzliche Versicherte gegeben.

©krankenversichern.at Der Boom zur privaten Gesundheitsvorsorge in Österreich erreicht eine neue historische Dimension.

Wartezeiten auf Arzttermine als Problem

Die Gründe dafür sind verschieden. Viele Versicherte sehen das Problem im Kassensystem. Lange Wartezeiten auf Termine spielen dabei eine wichtige Rolle. „Wartezeiten von bis zu 63 Tagen beim Kassenarzt machen die Privatversicherung für viele zur absoluten Notwendigkeit“, sagt Sebastian Arthofer, Co-Gründer von krankenversichern.at. Sieben von zehn Befragten nennen laut der Analyse genau diesen Punkt als Hauptgrund für ihren Abschluss.

Musst du lange auf einen Facharzt-Termin warten? Ja, teilweise bis zu 6 Monaten Nein, eigentlich nicht Kommt drauf an welcher Facharzt Deswegen gehe ich nur mehr zum Wahlarzt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Medikamente werden teurer

Spürbar sind die Entwicklungen auch im Gesundheitssystem selbst. Durch den stärkeren Zugang zu Wahlarztleistungen sind auch die Ausgaben für Wahlarzthonorare im Jahr 2025 um 10,1 Prozent auf mehr als 355 Millionen Euro gestiegen. Gleichzeitig sind damit auch die Kosten für Medikamente um 14,0 Prozent gestiegen. Laut Arthofer hängt das direkt mit dem veränderten Nutzungsverhalten zusammen: „Entscheiden sich Patienten für den Weg zum Wahlarzt, resultiert daraus häufig auch die Verschreibung spezifischer oder weiterführender Therapien, die dann ebenfalls über den Zusatzschutz abgerechnet werden.“