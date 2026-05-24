Starker Anstieg von Ebola-Fällen: Mehr als 100 Österreicher im Kongo und Uganda

Ein starker Anstieg von Ebola-Erkrankungen in der Demokratischen Republik Kongo sorgt international für Besorgnis. Die WHO rief bereits den Gesundheitsnotstand aus. Österreich hat die höchste Reisewarnstufe ausgesprochen.

In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich das Ebola-Virus weiter aus. Seit Beginn des Ausbruchs wurden 867 Verdachtsfälle gemeldet, von denen laut dem kongolesischen Gesundheitsministerium mittlerweile 204 Erkrankte verstorben sein sollen. Das sind mehr als 100 Infektionen und gut 30 Todesfälle mehr als noch am Vortag. Im Labor bestätigt wurden bislang 91 Infektionen, zehn davon mit tödlichem Verlauf.

Laut WHO ist die Zahl der Erkrankten wahrscheinlich noch höher

Im Nachbarland Uganda sind bis jetzt fünf weitere bestätigte Fälle bekannt, die mit dem Ausbruch im Ostkongo in Zusammenhang stehen. Zahlen zu Verdachtsfällen veröffentlicht das Land derzeit nicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass die tatsächliche Fallzahl deutlich höher liegt, weil der Ausbruch im Ostkongo wochenlang unbemerkt blieb und nicht alle Fälle gemeldet werden. Häufungen von ungeklärten Todesfällen wurden bereits vorher untersucht.

Mehr als 100 Österreicher in betroffenen Ländern

Wie „MeinBezirk“ berichtet und sich auf eine Anfrage an das Außenministerium bezieht, halten sich derzeit 22 Österreicherinnen und Österreicher in der Demokratischen Republik Kongo sowie 79 weitere in Uganda auf. Die sich dort aufhaltenden registrierten Österreicher wurden demnach entsprechend über die aktuelle Lage, Verhaltensempfehlungen und Präventionsmaßnahmen informiert, heißt es von einer Sprecherin des Ministeriums. Es seien derzeit keine Fälle betroffener Österreicher bekannt.

Ärger der Bevölkerung

In Mongbwalu, einer Stadt im Zentrum des Ausbruchsgebiets, steckten Unbekannte unterdessen ein Behandlungszelt für Ebola-Patienten in Brand. 18 Menschen mit Verdacht auf eine Infektion seien daraufhin geflohen, berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Arzt vor Ort. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hatte das Zelt für bestätigte und mutmaßliche Ebola-Fälle errichtet.

©WHO Behandlungszelte für Ebola-Erkrankte und Verdachtsfälle.

Bislang weder Impfung noch Therapie

Die WHO betrachtet das Risiko einer Ansteckung im Kongo als sehr hoch, in der Region als hoch, weltweit aber als gering. Es ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den seltenen Bundibugyo-Typ weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.