Lidl, HOFER, BILLA, SPAR: Diese Geschäfte sind am Pfingstmontag offen
Das verlängerte Pfingstwochenende ist in vollem Gange. Was aber, wenn man etwas "im" Geschäft vergessen hat, aber dringend noch benötigt? Wir wissen, wo ihr am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, einkaufen könnt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Auch am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, haben einige ausgewählte Geschäfte in Österreich geöffnet. Hat man also etwas vergessen, das nicht bis Dienstag warten kann, ist man in manchen Regionen nicht komplett verloren. Vor allem in Kärnten haben derzeit schon einige Geschäfte die Sommersaison-Öffnungszeiten – und damit auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Wir haben hier jetzt den Überblick für euch.
Lidl und HOFER: Die Öffnungszeiten am Pfingstmontag
Sieben Geschäfte der beiden Diskonter haben insgesamt auch am Pfingstmontag geöffnet. Alle davon befinden sich in Kärnten. Sowohl bei HOFER als auch bei Lidl ist je ein Geschäft in Velden am Wörthersee und in Eberndorf geöffnet. Zusätzlich hat HOFER noch in Pörtschach am Wörthersee geöffnet, bei Lidl sind Filialen in Seeboden und Arnoldstein auch am Feiertag offen, wie die Pressestelle von Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten bestätigt. Die Öffnungszeiten sind bei allen sieben Filialen von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr.
Diese HOFER-Filialen sind über Pfingsten geöffnet:
Kärnten:
- Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
In diesen Geschäften von Lidl könnt ihr über Pfingsten einkaufen:
Kärnten:
- Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
Wo man bei SPAR am Pfingstmontag einkaufen kann
Bei SPAR fällt Pfingsten noch nicht in die Sommersaison, womit die „normalen“ Öffnungszeiten für Sonn- und Feiertage gelten. Bedeutet also: „Es haben nur die Standorte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen geöffnet. In Wien auch der Supermarkt in der Babenbergerstraße“, so SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann auf Nachfrage von 5 Minuten. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr aber auch in der SPAR-Standortsuche hier online.
Die BILLA-Öffnungszeiten am Pfingstmontag im Überblick
Einige Geschäfte sind am Pfingstmontag auch bei BILLA geöffnet. Hier aber – wie auch bei Lidl und HOFER – vor allem in Kärnten. Insgesamt 24 Standorte haben im südlichsten Bundesland zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Zusätzlich sind noch sieben Geschäfte in und um Wien und drei in Salzburg offen. Welche Standorte das sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Diese BILLA-Märkte haben an Christi Himmelfahrt offen:
Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet:
Wien:
- Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr
- Praterstern von 6 bis 22 Uhr
- Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr
- Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr
- Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr
Salzburg:
- Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr
- Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr
Kärnten:
- Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr
Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite):
Kärnten:
- Eberndorf, An der Bundesstraße 3
- Gmünd, Holztratte 30
- Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
- Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
- Kötschach/Mauthen, Kötschach 550
- Arnoldstein, Kärntner Straße 71
- Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
- Patergassen, Wiedweg 45
- Mallnitz, Stappitz 159
- Reifnitz, Kotschachstraße 1
- Finkenstein, Faakerseestraße 5
- Millstatt, Aribonenstraße 281
- Bodensdorf, Bundesstraße 38
- Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
- Afritz, Millstätter Straße 103
- Velden, Gendarmerieplatz 3
- Krumpendorf, Hauptstraße 221
- Seeboden, Hauptstraße 125
- Pörtschach, Hauptstraße 202
- St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
- Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
- Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
- Kühnsdorf, Seebach 37
Salzburg:
- Attersee, Attergauerstraße 9