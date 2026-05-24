Lidl, HOFER, BILLA, SPAR: Diese Geschäfte sind am Pfingstmontag offen

Das verlängerte Pfingstwochenende ist in vollem Gange. Was aber, wenn man etwas "im" Geschäft vergessen hat, aber dringend noch benötigt? Wir wissen, wo ihr am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, einkaufen könnt.

Auch am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, haben einige ausgewählte Geschäfte in Österreich geöffnet. Hat man also etwas vergessen, das nicht bis Dienstag warten kann, ist man in manchen Regionen nicht komplett verloren. Vor allem in Kärnten haben derzeit schon einige Geschäfte die Sommersaison-Öffnungszeiten – und damit auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Wir haben hier jetzt den Überblick für euch.

Lidl und HOFER: Die Öffnungszeiten am Pfingstmontag

Sieben Geschäfte der beiden Diskonter haben insgesamt auch am Pfingstmontag geöffnet. Alle davon befinden sich in Kärnten. Sowohl bei HOFER als auch bei Lidl ist je ein Geschäft in Velden am Wörthersee und in Eberndorf geöffnet. Zusätzlich hat HOFER noch in Pörtschach am Wörthersee geöffnet, bei Lidl sind Filialen in Seeboden und Arnoldstein auch am Feiertag offen, wie die Pressestelle von Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten bestätigt. Die Öffnungszeiten sind bei allen sieben Filialen von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr.

Diese HOFER-Filialen sind über Pfingsten geöffnet: Kärnten: Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

In diesen Geschäften von Lidl könnt ihr über Pfingsten einkaufen: Kärnten: Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Wo man bei SPAR am Pfingstmontag einkaufen kann

Bei SPAR fällt Pfingsten noch nicht in die Sommersaison, womit die „normalen“ Öffnungszeiten für Sonn- und Feiertage gelten. Bedeutet also: „Es haben nur die Standorte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen geöffnet. In Wien auch der Supermarkt in der Babenbergerstraße“, so SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann auf Nachfrage von 5 Minuten. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr aber auch in der SPAR-Standortsuche hier online.

Die BILLA-Öffnungszeiten am Pfingstmontag im Überblick

Einige Geschäfte sind am Pfingstmontag auch bei BILLA geöffnet. Hier aber – wie auch bei Lidl und HOFER – vor allem in Kärnten. Insgesamt 24 Standorte haben im südlichsten Bundesland zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Zusätzlich sind noch sieben Geschäfte in und um Wien und drei in Salzburg offen. Welche Standorte das sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.