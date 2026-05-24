Verkehrsregeln im Ausland: Bei Alkohol am Steuer kann sogar Gefängnis drohen

Alkohol beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit und damit die Verkehrssicherheit. Die Rechtsfolgen bei Alkohol am Steuer sind je nach Urlaubsland unterschiedlich. Hier sind die wichtigsten Infos zusammengefasst.

In Österreich gilt die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut. Andere Länder sind hier deutlich weniger tolerant.

In Österreich gilt die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut. Andere Länder sind hier deutlich weniger tolerant.

Aktuell beschert uns das „Hoch Zeno“ heiße Frühsommertage, Sonnenschein und blauen Himmel. Aber nicht nur in Österreich freuen wir uns über das schöne Wetter, viele machen auch gerade Pfingsturlaub, etwa in Italien oder in Kroatien.

In Spanien droht ab 1,2 Promille Freiheitsstrafe

Bereits kleine Vergehen am Steuer können laut ÖAMTC schnell mehrere hundert Euro kosten. In manchen Ländern drohen bei Alkohol am Steuer aber sogar Gefängnis oder die Beschlagnahmung des Fahrzeugs. In Spanien beispielsweise kann es ab 1,2 Promille sogar eine Haftstrafe von drei Monaten geben.

Auch in Italien, Deutschland und Norwegen herrschen strenge Gesetzte

Wer in Italien mit mehr als 1,5 Promille erwischt wird, riskiert unter Umständen die Beschlagnahmung seines Fahrzeugs. Auch bei weniger Promille können hohe Geldstrafen anfallen. In Deutschland und Spanien starten die Strafen ab 0,5 Promille bei mindestens 500 Euro, in Italien kann es noch teurer werden. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen ist Norwegen ganz vorne mit dabei: Wer um 20 km/h zu schnell unterwegs ist, muss mehrere hundert Euro zahlen.

ÖAMTC rät: Parktickets aus dem Ausland gut aufheben

Viele Urlauber beklagen sich auch über offene Parkstrafen aus dem Ausland. Besonders aus Kroatien würden laut ÖAMTC oft erst Jahre später Zahlungsaufforderungen eintreffen. Deshalb wird dringend dazu geraten, Parktickets gut aufzubewahren und Belege zu fotografieren, damit man auch Monate oder Jahre später noch etwas vorweisen kann.