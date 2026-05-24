Lotto 6 aus 45: Am Sonntag geht es wieder um 1,2 Millionen Euro

Den Traum vom Millionär hat sich vergangenen Mittwoch ein Kärntner erfüllen können. Er hatte als Einziger die sechs richtigen Zahlen auf seinem Lottoschein. Welche Zahlen am Sonntag den großen Gewinn bringen, erfährst du hier.

Am Mittwoch, den 20. Mai hat ein Österreicher den Sechser geknackt und ist über Nacht Millionär geworden. 1, 2 Millionen Euro hat er abgeräumt. Der glückliche Gewinner ist Kärntner. Niemand sonst hatte die richtigen Zahlen, deshalb ging der gesamte Gewinn an den richtigen Tipper.

Auch am heutigen Sonntag geht es wieder um 1,2 Millionen

Da der vorherige Jackpot am vergangenen Mittwoch geknackt wurde, startet die Gewinnsumme für die neue Ziehung plangemäß wieder mit dem regulären Basis-Millionenbetrag. Beim LottoPlus wird kein Jackpot aufgebaut, die gesamte Gewinnsumme im ersten Rang wird stattdessen fix auf alle Spieler mit sechs Richtigen aufgeteilt. Wir haben die Gewinner-Zahlen für dich parat.