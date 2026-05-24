„Zu viel Gas“: Junger Österreicher nach Randale in Lignano festgenommen

Zu viel Gas bei Tutto Gas: Nach betrunkener Randale wurde im Zuge des Pfingstfestes in der italienischen Adria-Küste jetzt ein junger Österreicher festgenommen.

Es fließen Unmengen an Alkohol, es kommt zu Rangeleien und teilweise zu Sachbeschädigungen. Das ist Pfingsten in Lignano – Jahr für Jahr. Auch am Samstag, den 23. Mai in der Nacht haben die Feierwütigen bis in die Morgenstunden Party gemacht. Die Nacht verlief zwar ohne größere Zwischenfälle, allerdings wurde musste laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“ ein Österreicher nach heftiger Randale festgenommen werden.

Festgenommener Österreicher musste anschließend zur Behandlung ins Spital

In der Nacht Pfingstsonntag im norditalienischen Badeort Lignano feierten wieder Tausende junge Urlauber aus Österreich ausgiebig in den Bars der Adria-Ortschaft und hinterließen auf den Straßen viel Müll. Zeitweise kam es zu Spannungen, nachdem die Carabinieri wegen Rangeleien eingreifen mussten. Durch die Vermittlung österreichischer Polizeibeamter konnte die Lage jedoch wieder beruhigt werden. Streifen der Verkehrspolizei von Udine führten auf den Zufahrtsstraßen nach Lignano Alkohol- und Drogentests durch. Ein junger Österreicher wurde festgenommen, nachdem er randaliert hatte, und anschließend zur Behandlung in die Notaufnahme gebracht.

Am Sonntag wird weitergefeiert

Auch heute Sonntag sind laut dem Kärntner Polizisten Martin Macor wieder neue Leute angereist und bereits seit dem Vormittag wird wild gefeiert. Ob sich die Feierwütigen in dieser Nacht besser benehmen, wird sich zeigen, sagt er gegenüber 5min.