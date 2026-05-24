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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Polizisten, der vor einem Schwimmbecken steht.
Polizeieinsatz nach Familienstreit in Strandbad Rindbach in Ebensee.
Ebensee
24/05/2026
Vier Verletzte

Faustschläge am Beachvolleyballplatz: Streit im Strandbad eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Familien im Strandbad Rindbach bei Ebensee eskalierte am Sonntagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Vier Männer wurden dabei leicht verletzt, die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Aufgrund eines Schlägerei wurden mehrere Polizeistreifen am 24. Mai 2026 gegen 15.20 Uhr zum Strandbad Rindbach gerufen. In der Nähe des Beachvolleyballplatzes waren zwei Familien aneinandergeraten. Beide Seiten teilten den Polizisten mit, von der jeweils anderen Familie belästigt worden zu sein, weshalb es zur Auseinandersetzung mit Faustschlägen gekommen sei. Dabei erlitten vier Männer, ein 42-jähriger Afghane aus dem Bezirk Vöcklabruck, ein 41-Jähriger Linzer, ein 38-jähriger Linzer und ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Perg, leichte Verletzungen und ihre Kleidungen wurden zerrissen. Ein klärendes Gespräch konnte die Situation befrieden. Die Beteiligten werden wegen des Verdachts der Rauferei bei der Staatsanwaltschaft Wels und wegen des Verdachts der Störung der öffentlichen Ordnung bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.

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