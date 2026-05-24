Sechs Verletzte bei Kreuzungsunfall in Linz

Im Linzer Süden kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und insgesamt sechs Verletzten. Beide Autos kollidierten im Kreuzungsbereich der Dauphinestraße mit der Rohrmayrstraße.

Zu einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten kam es am 24. Mai 2026 gegen 11.50 Uhr im Linzer Süden. Eine 27-jährige Linzerin fuhr mit ihrem Wagen auf der Dauphinestraße Richtung stadtauswärts. Bei ihr im Wagen saß ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Niederländer auf der Dauphinestraße in die Gegenrichtung. Bei ihm saßen weiters ein 69-jähriger Niederländer, eine 51-jährige Afghanin aus Linz und ein 52-jähriger Afghane aus Linz im Auto. Der 60-Jährige beabsichtigte bei der Kreuzung mit der Rohrmayrstraße links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Wagen der 27-Jährigen.

Sechs Verletzte

Alle sechs Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 69-Jährige und seine drei Beifahrer wurden mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Die anderen beiden Beteiligten begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.