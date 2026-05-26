SPAR ruft mehrere Produkte zurück: Was du jetzt beachten musst

Mehrere Produkte werden aktuell bzw. wurden in den vergangenen knapp zwei bis drei Wochen bei SPAR in Österreich zurückgerufen. Was es jetzt zu beachten gilt, erfahrt ihr hier bei uns.

Neben jenen Produktrückrufen, von denen wir bei SPAR in den vergangenen Tagen und Wochen bereits berichtet haben, wird aktuell auch ein „Gusseiserner Brotbacktopf“ zurückgerufen. Dabei handelt es sich um das Produkt der Firma „Superior Design Products GmbH“ mit einer Länge von 34 Zentimetern, eine Breite und einer Höhe von 14 Zentimetern. Die Schwermetallwerte seien dort überschritten worden, heißt es im Rückruf, der aktuell an Kassen in Österreich ausgehängt ist. Und: „Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden“, so der Supermarkt-Riese. Sollte man das Produkt bereits gekauft haben, kann es freilich in allen SPAR-Geschäften oder bei Maximarkt auch ohne Rechnung zurückgeben und bekommen dann den Kaufpreis zurück.

©5 Minuten Ein gusseiserner Brotbacktopf wird aktuell ebenfalls zurückgerufen.

Diese Produkte werden bei SPAR derzeit zurückgerufen: gusseiserner Brotbacktopf (Länge 34 Zentimeter, Breite, 14 Zentimeter, Höhe 14 Zentimeter) der Firma Superior Design Products GmbH

(Länge 34 Zentimeter, Breite, 14 Zentimeter, Höhe 14 Zentimeter) der Firma Superior Design Products GmbH S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta alluovo – Eierteigwaren) mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 24. März 2028

mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 24. März 2028 SPAR Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl 1kg mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 31. März 2027 und Chargennummer 260836

mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 31. März 2027 und Chargennummer 260836 Mc Ilhenny Co. Tabasco Sriracha 256ml mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Dezember 2026 und V-EAN/GTIN „0011210697003“

mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Dezember 2026 und V-EAN/GTIN „0011210697003“ SPAR Veggie Vegane Muffins 4er 360g

SPAR-Nudeln mit möglicher Salmonellen-Verunreinigung

Ende April wurden vonseiten SPAR Nudeln der Eigenmarke S-Budget zurückgerufen. Dabei handelt es sich um die „S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta alluovo – Eierteigwaren)“. Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 24. März 2028. Der Grund? Eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung durch Salmonellen. Erst war nur die Rede einer mikrobiologischen Verunreinigung, danach wurde an den Kassen auch von Salmonellen „gesprochen“. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es dazu von SPAR: „Es ist für die Kunden egal, welche Art von mikrobiologischer Verunreinigung aufgetreten ist. Der Effekt ist derselbe: Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet. Darum wird das in der Rückrufmeldung normalerweise nicht angegeben.“

©SPAR Produktwelt Diese Tagliatelle ist vom Rückruf betroffen.

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Roggenvollkornmehl und Sauce wird bei SPAR zurückgerufen

An der Kassa hat man schließlich auch vor dem „SPAR Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl 1kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 31. März 2027 und der Chargennummer 260836 gewarnt. Die Rede war hier von einer „Spezifikationsabweichung (Mikrobiologie)“. Gleichzeitig wurde auch eine Sauce sowohl bei SPAR als auch bei BILLA zurückgerufen. Es handelte sich um die „Mc Ilhenny Co. Tabasco Sriracha 256ml“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Dezember 2026 und der V-EAN/GTIN „0011210697003“. In der Sauce wurden Erdnussspuren nachgewiesen aber nicht deklariert. Dadurch entstand eine mögliche Gesundheitsgefahr für Menschen, die allergisch oder empfindlich auf Erdnüsse reagieren.

Produktrückruf bei SPAR: Diese Muffins sind betroffen

Schließlich hat man vor wenigen Tagen im Aushang an der Kassa bei SPAR auch noch den Rückruf von Muffins gefunden. Auch in diesem Fall war es mit Milch ein Allergen, das nicht gekennzeichnet war. Zurückgerufen werden daher seit einigen Tagen die „SPAR Veggie Vegane Muffins 4er 360g„. Während das Produkt von Allergikern nicht mehr verzehrt werden sollte, ist es für Nicht-Allergiker „bedenkenlos“, so der Supermarkt-Riese im Aushang an der Kassa. Alle zurückgerufenen Produkte kann man freilich auch wieder dorthin zurückbringen, wo man sie gekauft hat – bzw. zu allen SPAR-Geschäften oder zu Maximarkt. Daraufhin bekommt man den Kaufpreis auch ohne Rechnung erstattet.

©5 Minuten An der Kassa werden derzeit vegane SPAR-Muffins zurückgerufen.

Warum nicht jeder Produktrückruf in jeder SPAR-Filiale „landet“

Es kann übrigens durchaus sein, dass man einen Rückruf beim „eigenen“ SPAR um die Ecke nicht gleich sieht, über den dann aber berichtet wird. Auch dieses Phänomen erklärt man seitens SPAR auf Nachfrage von 5 Minuten. Rückrufe werden nämlich nur da ausgehängt, „wo sie gebraucht werden“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 15:39 Uhr aktualisiert