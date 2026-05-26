Nach Frühsommer-Hitze: Heftige Gewitter möglich

Auch am heutigen Dienstag, den 26. Mai gibt es wieder hochsommerliche Temperaturen. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale steigt am Mittwoch jedoch die Gewittergefahr im Land deutlich an.

Heute Dienstag gibt es in ganz Österreich noch einmal viel Sonne. Ein ausgeprägtes Hoch liegt fest über Mitteleuropa, es sorgt für ruhiges und für die Jahreszeit außergewöhnlich warmes bis heißes Sommerwetter mit Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Von früh bis spät scheint meistens die Sonne. Einige Quellwolken über den Bergen bleiben tagsüber häufig harmlos, lediglich im westlichen und südlichen Bergland steigt am Nachmittag die Gewitterneigung leicht an.

Durch schwache Kaltfront kann es am Mittwoch kräftig donnern

Am Mittwoch sickert aus Norden vorübergehend kühlere, aber recht trockene Luft ein. Davor steigt die Schauer- und Gewitterneigung noch etwas an. Zwar gibt es am Mittwoch weiterhin viel Sonne, es kommen jedoch schon Wolken dazu. Am Vormittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung zunächst in den Nordalpen an.

Im Süden kommt es zu Sommergewittern

Am Nachmittag sind dann im Süden lokal kräftige Entwicklungen und Gewitter möglich. Im Norden und Osten bleibt es dagegen bis auf vereinzelte gewittrige Schauer meist trocken. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost weiterhin zwischen 26 und 32 Grad.

Donnerstag dann nicht mehr ganz so heiß

Am Donnerstag lockern sich anfängliche Restwolken in den Alpen rasch auf. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung im westlichen und südlichen Bergland zwar wieder leicht an, verbreitet bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Mit maximal 22 bis 27 Grad gehen die Temperaturen im Vergleich zu den Vortagen etwas zurück. Am Freitag gehen sich dann wieder bis zu 30 Grad aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 08:18 Uhr aktualisiert