Will ORF-Chefin werden: „Exxpress“-Gründerin Eva Schütz

Eva Schütz, Gründerin, Herausgeberin und nach eigenen Angaben künftig wieder Gesellschafterin der Rechtsaußen-Plattform "Exxpress", möchte Generaldirektorin des ORF werden.

Bewerbung über Bewerbung: Das Rennen um den ORF-Chefsessel immer größer. Neben APA-CEO Clemens Pig, der weiterhin als Favorit gilt, bewirbt sich auch ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer. Nun wurde bekannt, dass auch „Exxpress“-Herausgeberin Eva Schütz in den Ring steigen wird.

Mit Reformagenda „ORF 2030“ würde sie ORF neu ausrichten

Mit ihrer umfassenden Reformagenda unter dem Titel „ORF 2030“ möchte sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu ausrichten. „Der ORF ist eine der wichtigsten demokratischen Institutionen unseres Landes. Gerade in unruhigen Zeiten braucht es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig, wirtschaftlich solide, technologisch modern und zugleich nahe an den Gebührenzahlern bleibt“, erklärt Schütz. Ihre Kandidatur sehe sie als völlig unabhängig an. Sie sei keine Kandidatin der Bundesregierung, der Koalition, von Freundeskreisen oder eigenen Gremien, sagt Schütz weiters.

Will alten Privilegien den Kampf ansagen

Schütz fordert einen verkleinerten Stiftungsrat, in dem keine Regierungs- und Parteivertreter mehr sitzen. Außerdem sollen Privilegien im Haus abgebaut werden. Das bedeutet konkret die Reduzierung von Sonderverträgen, Sonderzulagen und intransparenten Zusatzleistungen. Spitzengehälter sollen ihrer Ansicht nach künftig begrenzt und nachvollziehbar gestaltet werden. Außerdem würde sie den Fokus auf heimische Produktionen legen.

Über Eva Schütz

Eva Schütz ist Juristin, war in internationalen Wirtschafts- und Beratungshäusern tätig sowie in mehreren Aufsichtsratsfunktionen, darunter bei der Volksbank Wien sowie bei Unternehmen des ÖBB-Konzerns. Danach war sie in drei Ministerien stellvertretende Kabinettschefin. 2021 gründete sie das Rechtsaußen-Medienportal „Exxpress“.