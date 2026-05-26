Raucher aufgepasst: Diese HEETS gibt es ab 1. Juni nicht mehr

Nur noch etwa ein paar Tage lang erhältlich – beliebte Tabakprodukte dürfen nur noch bis Ende Mai verkauft werden. Mit 1. Juni müssen sie dann aus dem Handel verschwunden sein.

Der Verkauf von aromatisierten HEETS ist in Trafiken und im Handel nur noch bis zum 31. Mai 2026 erlaubt.

Der Verkauf von aromatisierten HEETS ist in Trafiken und im Handel nur noch bis zum 31. Mai 2026 erlaubt.

In Österreich werden mit 1. Juni 2026 bestimmte Tabaksticks aus dem Handel genommen. Betroffen sind Produkte für Tabakerhitzer, die ein „charakteristisches Aroma“ haben , die also nicht ausschließlich nach Tabak schmecken. Unter anderem sind das Geschmäcker wie Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten, Menthol oder Vanille.

Stärkung des Kinder-und Jugenschutzgesetzes

Hintergrund der Neuerung ist eine EU-Richtlinie zur Regulierung von erhitzten Tabakerzeugnissen, die den Kinder- und Gesundheitsschutz stärken soll. Konkret versteht das Gesetz darunter „einen von Tabakgeruch bzw. -geschmack unterscheidbaren Geruch oder Geschmack, der durch einen Zusatzstoff oder eine Kombination von Zusatzstoffen erzeugt wird. Der Einsatz von Aromen ist, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, „eine bekannte Strategie der Tabakindustrie, um ihre Produkte für Jugendliche und Nichtraucher attraktiver zu machen.

Auch Verpackungen werden anders aussehen

Auch das Cover der Packungen wird neu aussehen. Erhitzte Rauchtabakerzeugnisse werden bei der Kennzeichnung Zigaretten, Drehtabak und Wasserpfeifentabak gleichgestellt. Damit gelten auch für sie die großen kombinierten Gesundheitswarnungen.