Trauer um ATV-Star: Uschi aus „Amore unter Palmen“ verstorben

Uschi, eine der bekanntesten und beliebtesten Teilnehmerinnen des ATV-Formats „Amore unter Palmen“, ist in Senegal verstorben. Uschi hatte in der Dating-Show mit ihrer offenen, direkten und humorvollen Art schnell die Herzen der Zuschauer. Der Streamingdienst JOYN schreibt: „Ihr ehrliches Auftreten, gepaart mit einer Portion Humor und Herz, machte sie zu einer der prägenden Persönlichkeiten von ‚Amore unter Palmen‘.“ Es wurden noch keine Details zur Todesursache bekannt gegeben.

ATV: „Wir wünschen […] viel Kraft

Auch ATV zeigte sich auf Facebook tief betroffen und richtete emotionale Worte an die Hinterbliebenen und Uschis Partner: „Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal unerwartet verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Oumzy; wir wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft. Uschi, du warst großartig. Wir werden dich sehr vermissen. Danke, dass wir an deinem Leben teilhaben durften.“

Fans unter „Schock„

Die Nachricht vom Tod löst in den sozialen Netzwerken eine Welle der Bestürzung und tiefes Mitgefühl aus. Unzählige Fans der ATV-Erfolgsserie trauern um die Kult-Teilnehmerin, die von vielen als der absolute „Herzensmensch“ und die authentischste Persönlichkeit des Formats beschrieben wird. In den Kommentarspalten zeigen sich die Zuschauer tief berührt von ihrer Liebesgeschichte im Senegal: Uschi sei an der Seite ihres Ehemanns Oumzy sichtlich aufgeblüht, habe ihre Lebensfreude zurückgewonnen und ihren Lebensabend in vollen Zügen genossen. Besonders tröstlich herrscht in der Fangemeinde die Erleichterung darüber, dass sie erst kürzlich mit ihrem Mann ihre Heimat Wien besuchte, um noch einmal im Kreise ihrer Familie und ihres neugeborenen Enkelkindes Abschied zu nehmen. Neben zahlreichen Beileidsbekundungen und virtuellen Trauerlichtern gilt das tiefe Mitgefühl der Community vor allem ihrem Ehemann Oumzy sowie ihren in Österreich hinterbliebenen Angehörigen.

©ProsiebenSat1Puls4 Uschi zog für die Liebe an die Atlantikküste des Senegals.

Wer war Uschi? Uschi vwar eine der beliebtesten Teilnehmerinnen der österreichischen Reality-Dating-Show „Amore unter Palmen“. Die gebürtige Österreicherin erlangte durch ihre offene, humorvolle und extrem direkte Art rasch eine große Fangemeinde. In der Sendung wurde sie dabei begleitet, wie sie für die Liebe an die Atlantikküste des Senegals zog, um dort mit ihrem Partner Oumzy zusammenzuleben, den sie schließlich auch heiratete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert