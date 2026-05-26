Zoo Schmiding in OÖ freut sich über seltenes Giraffenbaby „Moyo“

Giraffenmama Sarah brachte vor wenigen Tagen ein Jungtier zur Welt. Der kleine „Moyo“ sorgt nicht nur wegen seiner ersten tapsigen Schritte für Begeisterung, auch seine besondere Fellzeichnung lässt Herzen höher schlagen.

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels gibt es derzeit einen neuen Publikumsliebling: Giraffenbaby „Moyo“. Das Jungtier wurde vor wenigen Tagen geboren und erkundet inzwischen bereits neugierig die Außenanlage. Besonders auffällig ist dabei eine kleine Zeichnung im Fell des jungen Giraffenbullen. Auf einer Körperseite erinnert das Muster an ein Herz und genau deshalb bekam das Tier auch seinen Namen. „Moyo“ bedeutet übersetzt nämlich „Herz“.

Ungewöhnlich Geburt mitten am Tag

Die Geburt verlief laut Zoo ungewöhnlich: Giraffenmama Sarah brachte ihr Jungtier mitten am Tag zur Welt. Tierpfleger begleiteten die Geburt im Stall. Wie bei Giraffen üblich, fiel das Kalb dabei aus rund zwei Metern Höhe auf den Boden. Was dramatisch klingt, ist laut den Tierpflegern ein wichtiger Teil des Geburtsvorgangs. Dadurch werden Kreislauf und Atmung des Jungtiers angeregt. Schon kurz nach der Geburt zeigte sich der kleine Moyo fit. Er versuchte rasch aufzustehen und trank wenig später bereits bei seiner Mutter.

Seltene Giraffenart im Zoo Schmiding

Der kleine Moyo gehört zu den sogenannten Nubischen Giraffen, einer besonders seltenen und bedrohten Unterart. Laut dem Zoo leben weltweit nur noch wenige hundert erwachsene Tiere in freier Wildbahn. Für den Zoo Schmiding ist die Geburt deshalb auch aus Sicht des Artenschutzes bedeutend. Die Tiere sind Teil eines internationalen Zuchtprogramms, das gefährdete Giraffenarten erhalten soll.

Besucher können Moyo bereits beobachten

Mittlerweile wagt sich der junge Giraffenbulle bereits gemeinsam mit seiner Mutter ins Außengehege. Dort sorgt er mit seinen noch etwas wackeligen Schritten bereits für viele begeisterte Besucher. Vor allem Kinder bleiben derzeit lange vor dem Giraffengehege stehen, denn schließlich bekommt man so ein junges Giraffenbaby nur selten zu sehen.