Mit 180 statt 80 km/h: Polizei zog zu Pfingsten reihenweise Raser aus dem Verkehr

Das erhöhte Verkehrsaufkommen am verlängerten Pfingstwochenende führte bundesweit zu Einsätzen und Kontrollen. Besonders tragisch verlief das Wochenende in Niederösterreich: Bei insgesamt 118 Unfällen mit Personenschaden wurden 137 Menschen verletzt, für drei Verkehrsteilnehmer kam jede Hilfe zu spät. Zudem wurden alleine in Niederösterreich über 11.200 Tempoverstöße geahndet und 60 Führerscheine abgenommen.

Niederösterreich: Die genauen Zahlen Unfälle mit Personenschaden: 118

Verletzte Personen: 137

Todesopfer: 3

Geschwindigkeitsüberschreitungen: 11.276 Anzeigen

Beeinträchtigte Lenker: 76 wegen Alkohol, 16 wegen Drogen

Führerscheinabnahmen: 60 (zudem 1 Fahrzeugbeschlagnahmung)

Vorarlberg: Raserei mit Kindern an Bord

In Vorarlberg registrierte die Polizei rund 5.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Für besonderes Entsetzen sorgten zwei Vorfälle, bei denen Kleinkinder im Spiel waren: Auf der Rheintalautobahn blitzte die Polizei einen Schweizer mit 191 km/h – auf dem Beifahrersitz ein ungesicherter Vierjähriger. Auf der S 16 wurde ein Tiroler mit 139 statt 80 km/h gestoppt, der seine ein und drei Jahre alten Kinder nur lose im Sitz gesichert hatte. Ein weiterer junger Lenker war auf der L 200 mit 180 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs – sein Auto wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Vorarlberg: Die genauen Zahlen Verletzte Personen: 39 (bei Verkehrsunfällen)

Geschwindigkeitsüberschreitungen: ca. 5.000

Beeinträchtigte Lenker: 21 Übertretungen wegen Alkohol oder Drogen

Salzburg: 11-Jähriger flüchtet mit Scooter

In Salzburg sorgte ein Vorfall in der Landeshauptstadt für Aufsehen: Ein 11-jähriger E-Scooter-Fahrer flüchtete vor einer Kontrolle und stürzte schließlich aufgrund der enormen Geschwindigkeit. Der Rollenprüfstand zeigte später das Ausmaß: Das Gefährt erreichte stolze 73 km/h und wurde sichergestellt. Zudem fielen im Bundesland mehrere Drogenlenker, ein desolater, fahruntauglicher Lkw in Elixhausen sowie ein Motorradfahrer in Thalgau auf, der gleich zweimal hintereinander vom selben Radargerät (mit 141 und 121 km/h) erfasst wurde.

Burgenland: Tuning und schwere Unfälle im Burgenland

Die Polizei im Burgenland verzeichnete 21 Unfälle mit 22 Verletzten, darunter eine schwere Kollision zwischen einem Auto und einem Traktor im Bezirk Oberpullendorf, bei der zwei Kinder teils schwer verletzt wurden. Neben über 5.200 Radar-Anzeigen zog die burgenländische Polizei zahlreiche getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr. Im Bezirk Oberpullendorf wurden vier Mopeds abgenommen, die auf dem Prüfstand viel zu schnell liefen, und in Mattersburg lieferte ein drogenbeeinträchtigter Motorradlenker mit abgefahrenen Reifen einen „Wheelie“ direkt vor einer Polizeistreife ab.