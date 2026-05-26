„Gefahr für Enten?“ Kirche in Wels steht wegen Schnüren in Kritik

Ein Wasserbecken bei der Pfarre St. Franziskus in Wels (OÖ) sorgt aktuell für hitzige Diskussionen im Netz. Der Grund: Über dem Becken wurden elastische Schnüre gespannt, um Verschmutzungen durch Enten zu reduzieren. Zahlreiche Menschen reagieren darauf mit Unverständnis und Sorge um die Tiere. Vor allem in sozialen Netzwerken wird die Maßnahme emotional diskutiert. Einige Nutzer werfen der Kirche vor, den Enten Lebensraum wegzunehmen. Andere befürchten sogar Verletzungsgefahr für die Tiere beim Landen. „Wie kann man als Kirche so sche** sein?“, schreibt etwa ein verärgerter User. Eine weitere Person meint: „Das Problem dabei ist, dass die Enten diese Schnüre beim Landeanflug nicht sehen können. Sie verheddern sich darin und strangulieren sich fast.“

Pfarre verweist auf starke Verschmutzung

Die Pfarre St. Franziskus weist die Vorwürfe zurück. Gegenüber 5 Minuten erklärt man, dass sich die Kirche mitten in einem Park mit Bachlauf befinde, wo die Enten weiterhin ausreichend natürlichen Lebensraum hätten. „Die Enten wohnen rund um die Kirche beim Bach und in der Natur. Sie müssen nicht in das Kirchenbecken“, heißt es vonseiten der Pfarre. Der Hintergrund für die Maßnahme sei vor allem die starke Verschmutzung gewesen. Laut Kirche mussten im vergangenen Jahr rund 60 Zentimeter Schlamm entfernt werden, der hauptsächlich aus Entenkot bestanden habe. Die Reinigung sei mit hohen Kosten verbunden gewesen.

„Noch nie hat sich eine Ente verletzt“

Die Kirche betont außerdem, dass die verwendeten Schnüre elastisch seien und es bisher keine verletzten Tiere gegeben habe. „Wichtig ist zu betonen, dass sich noch nie Enten verletzt haben“, erklärt die Pfarre. Seit die Schnüre gespannt wurden, gebe es deutlich weniger Verschmutzung im Wasserbecken. Gleichzeitig betont man, dass die Tiere sich weiterhin frei im umliegenden Parkbereich bewegen könnten. Während manche Verständnis für die Reinigungskosten und den Erhalt der Anlage zeigen, sehen andere in den Schnüren weiterhin ein mögliches Risiko für die Enten.