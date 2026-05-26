1:4 gegen USA: Österreich scheitert knapp am WM-Viertelfinale

Österreich hat den Einzug ins WM-Viertelfinale knapp verpasst: Gegen die USA kämpfte die ÖEHV-Auswahl beherzt, musste sich am Ende aber mit 1:4 geschlagen geben.

Der große Traum vom Viertelfinale ist geplatzt: Österreich musste sich den USA bei der Eishockey-Weltmeisterschaft mit 1:4 geschlagen geben. Gegen den Titelverteidiger zeigte die ÖEHV-Auswahl zwar Kampfgeist und Moral, die Amerikaner nutzten ihre Chancen aber eiskalt aus. Trotz der Enttäuschung überwiegt nach dem Turnier auch der Stolz. Österreich beendet die WM auf Rang sechs in Gruppe A und insgesamt auf Platz elf.

Früher Doppelschlag brachte Österreich unter Druck

Dabei startete Österreich mutig in die Partie. Schon nach wenigen Sekunden hatte Tim Harnisch die erste gute Möglichkeit, wenig später traf er sogar die Stange. Dann schlugen die USA allerdings innerhalb weniger Sekunden doppelt zu. Connor Clifton brachte die Amerikaner in der 6. Minute in Führung, nur 45 Sekunden später erhöhte Ryan Ufko auf 2:0. Ein Schockmoment für Österreich, doch die Mannschaft zeigte sofort Reaktion. Vinzenz Rohrer tauchte kurze Zeit später allein vor dem US-Tor auf, konnte die Chance aber nicht verwerten.

©ÖEHV Dabei startete Österreich mutig in die Partie.

USA nutzte Chancen eiskalt, mit Erfolg

Direkt zu Beginn des zweiten Drittels wurde die Aufgabe noch schwieriger. Paul Cotter erzielte das 3:0 für die USA, später erhöhte Matthew Tkachuk in Überzahl sogar auf 4:0. Österreich kämpfte dennoch weiter, verteidigte leidenschaftlich und versuchte offensiv Akzente zu setzen. In der 37. Minute wurde der Einsatz schließlich belohnt: Simeon Schwinger fälschte einen Schuss von David Maier zum 1:4 ab und brachte noch einmal Hoffnung zurück. Im letzten Drittel versuchte Österreich nochmals alles. Lucas Thaler kam zu zwei großen Chancen, doch das nötige Glück fehlte. Am Ende blieb es beim 1:4 gegen die favorisierten Amerikaner.

Stolz trotz Niederlage

Nach dem Spiel zeigte sich Kapitän Peter Schneider zwar enttäuscht, gleichzeitig aber auch stolz auf die Leistung des Teams. „Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß, aber ich bin trotzdem unendlich stolz auf die Jungs“, erklärte Schneider nach der Partie. Auch Teamchef Roger Bader lobte den Auftritt seiner Mannschaft. Gegen ein Team mit zahlreichen NHL-Spielern habe Österreich ein starkes Spiel gezeigt. Für viele Fans bleibt diese Weltmeisterschaft dennoch eine der stärksten Leistungen des österreichischen Eishockeys der vergangenen Jahre.