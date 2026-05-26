Wetter in Österreich: Es kommt zu Regenschauern

„Zur Wochenmitte wird der Hochdruckeinfluss vorübergehend schwächer“, heißt es von der GeoSphere Austria. Am Vormittag überwiegt noch einmal sonniges und trockenes Wetter. „Über den Alpengipfeln bilden sich jedoch bereits erste Quellwolken und mit diesen steigt schließlich am Nachmittag die Schauer- und Gewitterneigung deutlich“. Besonders am Alpenhauptkamm sowie den südlichen und östlichen Landesteilen kommt es zu Regen. „Vor allem in der Steiermark und in Unterkärnten, aber auch am Alpenostrand können sich bis zum Abend auch kräftige Gewitter entladen“, so die Prognose. Trocken bleibt es laut aktuellen Informationen nur im Norden und Nordosten. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 11 bis 18 Grad, tagsüber zwischen 25 bis 33 Grad.